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Заміна Головнокомандувача та новий наступ ЗСУ — ефір Новини.LIVE

09 лютого 2024 р. 08:00

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8 лютого 2024
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19:15 Удар по окупантах в Лисичанську — Гайдай розповів про деталі атаки

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18:41 Залужний пішов у відставку — терміновий ефір Новини.LIVE

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17:40 Чи зможе Трамп закінчити війну в Україні — думка киян

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17:10 Зупинка громадського транспорту під час тривоги — що кажуть у Київраді

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16:25 У законі про зберігання репродуктивних клітин військових не врегульовані спадкові спори — адвокат

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:40 В Україні створять Сили безпілотних систем — що про це думають військові

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15:00 Війна технологій — як FPV-дрони допомагають на полі бою та яка їх ефективність

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14:08 Скільки цивільних проживає в Авдіївці та чи є серед них діти — Барабаш відповів

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Президент України Володимир Зеленський призначив генерала Олександра Сирського новим Головнокомандувачем Збройних сил України, замінивши Валерія Залужного. Експерти висловили неоднозначні думки щодо впливу цієї зміни. Чи варто чекати нового наступу ЗСУ?

Про це та не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE. Переглянути ефір можна на нашому YouTube-каналі

Про що говоритимуть експерти

Як відомо, 8 лютого Зеленський звільнив генерала Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Глава держави подякував Залужному та опублікував спільне з ним фото. На знімку обидва тиснуть одне одному руки та посміхаються.

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Володимир Зеленський та Валерій Залужний. Фото: ОП

Новим Головнокомандувачем призначили колишнього командувача Сухопутних військ Олександра Сирського. Як відомо, він був одним із організаторів оборони Києва та очолив контрнаступ ЗСУ на Харківщині у вересні 2022 року. Попри те експерти висловили неоднозначні думки щодо впливу цієї зміни. Чи варто очікувати від нового главкома наступу української армії розберуться фахівці.

Хто стане гостями ефіру

 Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • Степан Гавриш — перший заступник РНБО (2008-2011),
  • Дмитро Васильє — політолог,
  • Євген Добряк — експерт-мiжнародник, народний депутат України VI скликання,
  • Олексій Гончаренко — народний депутат України,
  • Володимир "Рандеву" Сьомін — командир відділення інструкторів батальйону "Свобода"4-ї Бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ,
  • Сергій Демченко — народний депутат України,
  • Руслан Рохов — політтехнолог,
  • Руслан Осипенко — дипломат.

Нагадаємо, 8 лютого Президент України Володимир Зеленський звільнив Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Він подякував йому за два роки захисту, і запропонував йому бути й надалі разом у складі військ. Замість Залужного, як повідомив глава держави, було призначено командувача Сухопутних військ Олександра Сирського

Українці неоднозначно відреагували на такі кадрові зміни. Вони критикують президента та вимагають повернути Залужного на посаду.

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади та екскомандир "Азову" Максим Жорін заявив, що нічого надзвичайного у відставці Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних Сил України немає. Він вважає, що зараз варто сконцентруватися на інших речах.

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08:36 Окупанти атакували дронами цивільні об'єкти на Харківщині — є постраждалий

08:20 В Антарктиді почала працювати п’ята китайська науково-дослідна станція

08:17 Чим допомога від США Україні вигідна для них самих — пояснення ISW

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:08 Прем'єр Естонії назвала фактор, який допоможе Україні виграти війну проти Росії

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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