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Замена Главнокомандующего и новое наступление ВСУ — эфир Новини.LIVE

9 февраля 2024 г. 8:00

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08:00 Замена Главнокомандующего и новое наступление ВСУ — эфир Новини.LIVE

8 февраля 2024
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19:15 Удар по оккупантам в Лисичанске — Гайдай рассказал о деталях атаки

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18:41Залужный ушел в отставку — срочный эфир Новини.LIVE

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17:40 Сможет ли Трамп закончить войну в Украине — мнение киевлян

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17:10 Остановка общественного транспорта во время тревоги — что говорят в Киевсовете

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16:25 В законе о хранении репродуктивных клеток военных не урегулированы наследственные споры — адвокат

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15:40 В Украине создадут Силы беспилотных систем — что об этом думают военные

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15:00 Война технологий — как FPV-дроны помогают на поле боя и какова их эффективность

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14:08 Сколько гражданских проживает в Авдеевке и есть ли среди них дети — Барабаш ответил

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13:51 Юрист объяснил, почему создание электронного кабинета для военнообязанных – сомнительная идея

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08:00 Замена Главнокомандующего и новое наступление ВСУ — эфир Новини.LIVE

8 февраля 2024
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19:15 Удар по оккупантам в Лисичанске — Гайдай рассказал о деталях атаки

Text

18:41 Залужный ушел в отставку — срочный эфир Новини.LIVE

Text

17:40 Сможет ли Трамп закончить войну в Украине — мнение киевлян

Text

17:10 Остановка общественного транспорта во время тревоги — что говорят в Киевсовете

Text

16:25 В законе о хранении репродуктивных клеток военных не урегулированы наследственные споры — адвокат

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:40 В Украине создадут Силы беспилотных систем — что об этом думают военные

Text

15:00 Война технологий — как FPV-дроны помогают на поле боя и какова их эффективность

Text

14:08 Сколько гражданских проживает в Авдеевке и есть ли среди них дети — Барабаш ответил

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13:51 Юрист объяснил, почему создание электронного кабинета для военнообязанных – сомнительная идея

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерала Александра Сырского новым Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины, заменив Валерия Залужного. Эксперты высказали неоднозначные мнения по поводу влияния этого изменения. Стоит ли ждать нового наступления ВСУ?

Об этом не только поговорят гости студии Новини.LIVE. Просмотреть эфир можно на нашем YouTube-канале.

О чем будут говорить эксперты

Как известно, 8 февраля Зеленский уволил генерала Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Глава государства поблагодарил Залужного и опубликовал совместное с ним фото. На снимке оба пожимают друг другу руки и улыбаются.

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Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото: ОП

Новым Главнокомандующим был назначен бывший командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Как известно, он был одним из организаторов обороны Киева и возглавил контрнаступление ВСУ в Харьковской области в сентябре 2022 года. Несмотря на это, эксперты высказали неоднозначные мнения относительно влияния этого изменения. Следует ли ожидать от нового главка наступления украинской армии разберутся специалисты.

Кто станет гостями эфира

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • Степан Гавриш — первый заместитель СНБО (2008-2011),
  • Дмитрий Василий — политолог,
  • Евгений Добряк — эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва,
  • Алексей Гончаренко — народный депутат Украины,
  • Владимир "Рандеву" Семин — командир отделения инструкторов батальона "Свобода" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ,
  • Сергей Демченко — народный депутат Украины,
  • Руслан Рохов — политтехнолог,
  • Руслан Осипенко — дипломат.

Напомним, 8 февраля Президент Украины Владимир Зеленский уволил Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Он поблагодарил его за два года защиты, и предложил ему быть и дальше вместе в составе войск. Вместо Залужного, как сообщил глава государства, был назначен командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Украинцы неоднозначно отреагировали на кадровые изменения. Они критикуют президента и требуют вернуть Залужного в должность.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады и экс-командир "Азова" Максим Жорин заявил, что ничего удивительного в отставке Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины нет. Он считает, что сейчас следует сконцентрироваться на других вещах.

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08:36 Генштаб ВСУ назвал самые горячие направления на фронте — где Россия понесла потери

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08:36 Оккупанты атаковали дронами гражданские объекты на Харьковщине — есть пострадавший

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:20 В Антарктиде начала работу пятая китайская научно-исследовательская станция

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8 февраля 2024
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19:15 Удар по оккупантам в Лисичанске — Гайдай рассказал о деталях атаки

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18:41 Залужный ушел в отставку — срочный эфир Новини.LIVE

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16:25 В законе о хранении репродуктивных клеток военных не урегулированы наследственные споры — адвокат

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15:40 В Украине создадут Силы беспилотных систем — что об этом думают военные

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15:00 Война технологий — как FPV-дроны помогают на поле боя и какова их эффективность

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13:51 Юрист объяснил, почему создание электронного кабинета для военнообязанных – сомнительная идея