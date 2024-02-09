Замена Главнокомандующего и новое наступление ВСУ — эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерала Александра Сырского новым Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины, заменив Валерия Залужного. Эксперты высказали неоднозначные мнения по поводу влияния этого изменения. Стоит ли ждать нового наступления ВСУ?

Об этом не только поговорят гости студии Новини.LIVE. Просмотреть эфир можно на нашем YouTube-канале.

О чем будут говорить эксперты

Как известно, 8 февраля Зеленский уволил генерала Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Глава государства поблагодарил Залужного и опубликовал совместное с ним фото. На снимке оба пожимают друг другу руки и улыбаются.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото: ОП

Новым Главнокомандующим был назначен бывший командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Как известно, он был одним из организаторов обороны Киева и возглавил контрнаступление ВСУ в Харьковской области в сентябре 2022 года. Несмотря на это, эксперты высказали неоднозначные мнения относительно влияния этого изменения. Следует ли ожидать от нового главка наступления украинской армии разберутся специалисты.

Кто станет гостями эфира

Гостями студии Новини.LIVE стали:

Степан Гавриш — первый заместитель СНБО (2008-2011),

Дмитрий Василий — политолог,

Евгений Добряк — эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва,

Алексей Гончаренко — народный депутат Украины,

Владимир "Рандеву" Семин — командир отделения инструкторов батальона "Свобода" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ,

Сергей Демченко — народный депутат Украины,

Руслан Рохов — политтехнолог,

Руслан Осипенко — дипломат.

Напомним, 8 февраля Президент Украины Владимир Зеленский уволил Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Он поблагодарил его за два года защиты, и предложил ему быть и дальше вместе в составе войск. Вместо Залужного, как сообщил глава государства, был назначен командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Украинцы неоднозначно отреагировали на кадровые изменения. Они критикуют президента и требуют вернуть Залужного в должность.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады и экс-командир "Азова" Максим Жорин заявил, что ничего удивительного в отставке Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины нет. Он считает, что сейчас следует сконцентрироваться на других вещах.