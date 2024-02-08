Залужний пішов у відставку — терміновий ефір Новини.LIVE

Володимир Зеленський зустрівся з Валерієм Залужним увечері, 8 лютого. Під час зустрічі сторони ухвалили рішення про зміну підходів та стратегій. Крім того, глава держави подякував Головкому ЗСУ та запропонував йому залишитися в команді.
Прямий ефір про відставку Валерія Залужного дивіться за посиланням Новини.LIVE.
Залужний пішов у відставку
Варто відзначити, що після інформації від Володимира Зеленського, рішення про відставку Валерія Залужного підтвердив міністр оборони Рустем Умєров.
У прямому ефірі Новини.LIVE гості обговорюють:
- Хто може замінити Залужного на посаді?
- Як рішення про відставку вплине на ситуацію на фронті?
- Що про цю ситуацію думають військові?
Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що ухвалено рішення змінити керівництво Збройних сил України. За його словами, генералу Валерію Залужному випало одне з найскладніших завдань — керувати армією під час повномасштабної війни з російськими окупантами.
Також ми писали, що Володимир Зеленський заявив, що ймовірне звільнення Головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного є кадровим питанням. Він додав, що система потребує перезавантаження.