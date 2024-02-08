Залужний пішов у відставку — терміновий ефір Новини.LIVE

Володимир Зеленський зустрівся з Валерієм Залужним увечері, 8 лютого. Під час зустрічі сторони ухвалили рішення про зміну підходів та стратегій. Крім того, глава держави подякував Головкому ЗСУ та запропонував йому залишитися в команді.

Прямий ефір про відставку Валерія Залужного дивіться за посиланням Новини.LIVE.

Залужний пішов у відставку

Варто відзначити, що після інформації від Володимира Зеленського, рішення про відставку Валерія Залужного підтвердив міністр оборони Рустем Умєров.

У прямому ефірі Новини.LIVE гості обговорюють:

Хто може замінити Залужного на посаді?

Як рішення про відставку вплине на ситуацію на фронті?

Що про цю ситуацію думають військові?

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що ухвалено рішення змінити керівництво Збройних сил України. За його словами, генералу Валерію Залужному випало одне з найскладніших завдань — керувати армією під час повномасштабної війни з російськими окупантами. Також ми писали, що Володимир Зеленський заявив, що ймовірне звільнення Головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного є кадровим питанням. Він додав, що система потребує перезавантаження.