Залужный ушел в отставку — срочный эфир Новини.LIVE

Владимир Зеленский встретился с Валерием Залужным вечером, 8 февраля. В ходе встречи стороны приняли решение об изменении подходов и стратегий. Кроме того, глава государства поблагодарил Главкома ВСУ и предложил ему остаться в команде.

Прямой эфир об отставке Валерия Залужного смотрите по ссылке Новини.LIVE.

Залужный ушел в отставку

Следует отметить, что после информации от Владимира Зеленского решение об отставке Валерия Залужного подтвердил министр обороны Рустем Умеров.

В прямом эфире Новини.LIVE гости обсуждают:

Кто может заменить Залужного в должности?

Как решение об отставке повлияет на ситуацию на фронте?

Что об этой ситуации думают военные?

Напомним, министр обороны Рустем Умеров заявил, что принято решение сменить руководство Вооруженных сил Украины. По его словам, генералу Валерию Залужному выпала одна из сложнейших задач — руководить армией во время полномасштабной войны с российскими оккупантами. Также мы писали, Владимир Зеленский заявил, что вероятное увольнение Главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного является кадровым вопросом. Он добавил, что система нуждается в перезагрузке.