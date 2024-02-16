Закордонні візити Зеленського та що відбувається в Авдіївці — ефір Новини.LIVE

Авдіївський напрямок залишається одним з найважчих на фронті — російські військові сконцентрували там свої зусилля. Президент України Володимир Зеленський відвідає 16 та 17 лютого Німеччину й Францію.
Про це і не тільки поговорять в ефірі Новини.LIVE о 8:00.
Про що ефір
Російські загарбники з жовтня минулого року сконцентрувалися на прагненні захопити під контроль Авдіївку, наразі там одна з найважчих ситуацій.
Вже сьогодні Зеленський проведе переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом і президентом Франції Еммануелем Макроном.
А 17 лютого український лідер виступить з промовою на Мюнхенській безпековій конференції та на її полях проведе низку двосторонніх зустрічей.
Про це і не тільки поговоримо із гостями студії Новини.LIVE:
- перший заступник РНБО (2008-2011) Степан Гавриш;
- політолог Ігор Рейтерович;
- голова Української асоціації медичного канабісу Геннадій Шабас;
- командир підрозділу ТЕРРА у складі 3ОШБр з позивним "Абдула" Микола Волохов;
- виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;
- політтехнолог Руслан Рохов;
- пресофіцер 3ОШБр Олександр Бородін;
- народний депутат України, Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.
Раніше ми писали про запланований візит Президента до Німеччини та Франції. Там він зустрінеться з лідерами країн та візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції.
Також Зеленський прокоментував ухвалення Сенатом США законопроєкту про виділення допомоги України. Він подякував за це рішення. Йдеться про 61 млн доларів.