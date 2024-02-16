Закордонні візити Зеленського та що відбувається в Авдіївці — ефір Новини.LIVE

Авдіївський напрямок залишається одним з найважчих на фронті — російські військові сконцентрували там свої зусилля. Президент України Володимир Зеленський відвідає 16 та 17 лютого Німеччину й Францію.

Про це і не тільки поговорять в ефірі Новини.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Російські загарбники з жовтня минулого року сконцентрувалися на прагненні захопити під контроль Авдіївку, наразі там одна з найважчих ситуацій.

Вже сьогодні Зеленський проведе переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом і президентом Франції Еммануелем Макроном.

А 17 лютого український лідер виступить з промовою на Мюнхенській безпековій конференції та на її полях проведе низку двосторонніх зустрічей.

Про це і не тільки поговоримо із гостями студії Новини.LIVE:

перший заступник РНБО (2008-2011) Степан Гавриш;

політолог Ігор Рейтерович;

голова Української асоціації медичного канабісу Геннадій Шабас;

командир підрозділу ТЕРРА у складі 3ОШБр з позивним "Абдула" Микола Волохов;

виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;

політтехнолог Руслан Рохов;

пресофіцер 3ОШБр Олександр Бородін;

народний депутат України, Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

Раніше ми писали про запланований візит Президента до Німеччини та Франції. Там він зустрінеться з лідерами країн та візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції.

Також Зеленський прокоментував ухвалення Сенатом США законопроєкту про виділення допомоги України. Він подякував за це рішення. Йдеться про 61 млн доларів.