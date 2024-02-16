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Закордонні візити Зеленського та що відбувається в Авдіївці — ефір Новини.LIVE

Закордонні візити Зеленського та що відбувається в Авдіївці — ефір Новини.LIVE

16 лютого 2024 р. 07:59

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07:59 Закордонні візити Зеленського та що відбувається в Авдіївці — ефір Новини.LIVE

15 лютого 2024
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22:37 Що приховує скандальний законопроєкт про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

Text

19:30 Чому Україна більше не наступає та чим займається ГУР — Новини.LIVE

Text

19:00 Чому Польща не може вгамувати фермерів та кому потрібний конфлікт на кордоні — ефір Новини.LIVE

Text

18:00 Рожеві окуляри — активіст жорстко розкритикував мобілізацію "в смартфоні"

Text

17:20 У СБУ попередили українців про нові маніпуляції РФ у 2024-му

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:45 Блокада польського кордону — чи здатні перемовини вирішити ситуацію

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16:08 Експерт пояснив, у чому проблема Telegram та чи дійсно його заблокують

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Авдіївський напрямок залишається одним з найважчих на фронті — російські військові сконцентрували там свої зусилля. Президент України Володимир Зеленський відвідає 16 та 17 лютого Німеччину й Францію.

Про це і не тільки поговорять в ефірі Новини.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Російські загарбники з жовтня минулого року сконцентрувалися на прагненні захопити під контроль Авдіївку, наразі там одна з найважчих ситуацій.

Вже сьогодні Зеленський проведе переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом і президентом Франції Еммануелем Макроном.

А 17 лютого український лідер виступить з промовою на Мюнхенській безпековій конференції та на її полях проведе низку двосторонніх зустрічей.

Про це і не тільки поговоримо із гостями студії Новини.LIVE:

  • перший заступник РНБО (2008-2011) Степан Гавриш;
  • політолог Ігор Рейтерович;
  • голова Української асоціації медичного канабісу Геннадій Шабас;
  • командир підрозділу ТЕРРА у складі 3ОШБр з позивним "Абдула" Микола Волохов;
  • виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;
  • політтехнолог Руслан Рохов;
  • пресофіцер 3ОШБр Олександр Бородін;
  • народний депутат України, Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

Раніше ми писали про запланований візит Президента до Німеччини та Франції. Там він зустрінеться з лідерами країн та візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції.

Також Зеленський прокоментував ухвалення Сенатом США законопроєкту про виділення допомоги України. Він подякував за це рішення. Йдеться про 61 млн доларів.

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07:56 Міноборони РФ заявило про відбиття атаки дронів вночі

07:44 У Держдепі США відповіли, чи зможе Україна вступити в НАТО цьогоріч

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:44 Байден різко відреагував на канікули Палати представників — до чого тут Україна

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19:00 Чому Польща не може вгамувати фермерів та кому потрібний конфлікт на кордоні — ефір Новини.LIVE

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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