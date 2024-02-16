Заграничные визиты Зеленского и происходящее в Авдеевке — эфир Новини.LIVE

Авдеевское направление остается одним из самых трудных на фронте — российские военные сконцентрировали там свои усилия. Президент Украины Владимир Зеленский посетит 16 и 17 февраля Германию и Францию.

Об этом и не только поговорят в эфире Новини.Live в 8:00.

О чем эфир

Российские захватчики с октября прошлого года сконцентрировались на стремлении захватить под контроль Авдеевку, пока там одна из самых тяжелых ситуаций.

Уже сегодня Зеленский проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

А 17 февраля украинский лидер выступит с речью на Мюнхенской конференции безопасности и на ее полях проведет ряд двусторонних встреч.

Об этом и не только поговорим с гостями студии Новини.LIVE:

первый заместитель СНБО (2008-2011) Степан Гавриш;

политолог Игорь Рейтерович;

глава Украинской ассоциации медицинского каннабиса Геннадий Шабас;

командир подразделения ТЕРРА в составе 3ОШБр с позывным "Абдулом" Николай Волохов;

исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко;

политтехнолог Руслан Рохов;

пресс-офицер 3ОШБр Александр Бородин;

народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Ранее мы писали о запланированном визите Президента в Германию и Францию. Там он встретится с лидерами стран и примет участие в Мюнхенской конференции безопасности.

Также Зеленский прокомментировал принятие Сенатом США законопроекта о выделении помощи Украины. Он поблагодарил за это решение. Речь идет о 61 млн долларов.