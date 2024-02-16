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Заграничные визиты Зеленского и происходящее в Авдеевке — эфир Новини.LIVE

Заграничные визиты Зеленского и происходящее в Авдеевке — эфир Новини.LIVE

16 февраля 2024 г. 7:59

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07:59 Заграничные визиты Зеленского и происходящее в Авдеевке — эфир Новини.LIVE

15 февраля 2024
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22:37 Что скрывает скандальный законопроект о мобилизации — эфир Новини.LIVE

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19:30 Почему Украина больше не наступает и чем занимается ГУР — Новини.LIVE

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19:00 Почему Польша не может унять фермеров и кому нужен конфликт на границе — эфир Новини.LIVE

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18:00 Розовые очки — активист жестко раскритиковал мобилизацию "в смартфоне"

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17:20 В СБУ предупредили украинцев о новых манипуляциях РФ в 2024-м

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16:45 Блокада польской границы — способны ли переговоры разрешить ситуацию

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16:08 Эксперт объяснил, в чем проблема Telegram и действительно ли его заблокируют

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Авдеевское направление остается одним из самых трудных на фронте — российские военные сконцентрировали там свои усилия. Президент Украины Владимир Зеленский посетит 16 и 17 февраля Германию и Францию.

Об этом и не только поговорят в эфире Новини.Live в 8:00.

О чем эфир

Российские захватчики с октября прошлого года сконцентрировались на стремлении захватить под контроль Авдеевку, пока там одна из самых тяжелых ситуаций.

Уже сегодня Зеленский проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

А 17 февраля украинский лидер выступит с речью на Мюнхенской конференции безопасности и на ее полях проведет ряд двусторонних встреч.

Об этом и не только поговорим с гостями студии Новини.LIVE:

  • первый заместитель СНБО (2008-2011) Степан Гавриш;
  • политолог Игорь Рейтерович;
  • глава Украинской ассоциации медицинского каннабиса Геннадий Шабас;
  • командир подразделения ТЕРРА в составе 3ОШБр с позывным "Абдулом" Николай Волохов;
  • исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко;
  • политтехнолог Руслан Рохов;
  • пресс-офицер 3ОШБр Александр Бородин;
  • народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Ранее мы писали о запланированном визите Президента в Германию и Францию. Там он встретится с лидерами стран и примет участие в Мюнхенской конференции безопасности.

Также Зеленский прокомментировал принятие Сенатом США законопроекта о выделении помощи Украины. Он поблагодарил за это решение. Речь идет о 61 млн долларов.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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