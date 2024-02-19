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Втрата Авдіївки — Жорін відповів, чи залишились бійці 3 ОШБр на території коксохімзаводу

Втрата Авдіївки — Жорін відповів, чи залишились бійці 3 ОШБр на території коксохімзаводу

19 лютого 2024 р. 14:30

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14:30 Втрата Авдіївки — Жорін відповів, чи залишились бійці 3 ОШБр на території коксохімзаводу

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13:45 Жорін розповів, чому ЗСУ втратили Авдіївку

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14:30 Втрата Авдіївки — Жорін відповів, чи залишились бійці 3 ОШБр на території коксохімзаводу

Text

13:45 Жорін розповів, чому ЗСУ втратили Авдіївку

Text

13:00 Не Авдіївка єдина — Дикий назвав три напрямки, на яких росіяни готують наступ

Text

12:15 Військовий розповів, скільки ще "азовців" перебуває у російському полоні

Text

11:20 Повторив долю "Азовсталі" — Магомедов про ситуацію коксохімзаводом в Авдіївці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:25 Ігнат розповів, коли Україна отримає перші винищувачі F-16

Text

09:35 Європа закуповує зерно з РФ — як змінився показник експорту

Text

08:11 Вихід ЗСУ з Авдіївки та затягування допомоги для України — ефір Новини.LIVE

18 лютого 2024
Text
Новина з відео

23:59 У центрі Києва відбулася масштабна акція за повернення військовополонених

Text
Новина з відео

19:16 Володимир Дантес на мітингу на підтримку полонених "азовців" пояснив, чому такі акції важливі

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Під час виходу Збройних Сил України з Авдіївки на території коксохімічного заводу перебувала частина бійців 3 ОШБр. Певний час вони були в оточенні, однак змогли вийти. 

Про це розповів заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін в інтерв'ю для Radio NV. 

Чи залишились бійці 3 ОШБр в Авдіївці

"Частина наших підрозділів дійсно знаходилася на території коксохіму,  вона успішно звідти перегрупувалася, жодного бійця третьої штурмової бригади на території цього заводу не залишилося", — сказав Жорін, говорячи про відсутність військових 3 ОШБр в Авдіївці. 

Ба більше, він додав, що у місті практично нічого не залишилося, окрім кількох напівзруйнованих підвальних приміщень. За його словами, ворог застосовував велику кількість КАБів, половина з яких падали на територію заводу. 

"Там ані будівель, ані живої інфраструктури — нічого немає. Більшість підземних приміщень завалені", — сказав Жорін. 

Нагадаємо, 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських підрозділів із Авдіївки.

Коментуючи таке рішення, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поверне всі окуповані території, головне, щоб всі в це вірили, бо це факт.

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15:04 Рада може розглянути закон про мобілізацію вже цього тижня, — нардеп

14:55 У Третій штурмовій розповіли про рекордні втрати Росії в боях за Авдіївку

14:54 Блокування поляками кордону з Україною — в ЄС пройде засідання коордради

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:53 Уп'ятеро більше — який сервіс ПриватБанку набирає популярності

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14:53 Суд виніс вирок коригувальнику ударів РФ по Краматорську — скільки років отримав зрадник

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14:30 Втрата Авдіївки — Жорін відповів, чи залишились бійці 3 ОШБр на території коксохімзаводу

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13:45 Жорін розповів, чому ЗСУ втратили Авдіївку

Text

13:00 Не Авдіївка єдина — Дикий назвав три напрямки, на яких росіяни готують наступ

Text

12:15 Військовий розповів, скільки ще "азовців" перебуває у російському полоні

Text

11:20 Повторив долю "Азовсталі" — Магомедов про ситуацію коксохімзаводом в Авдіївці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:25 Ігнат розповів, коли Україна отримає перші винищувачі F-16

Text

09:35 Європа закуповує зерно з РФ — як змінився показник експорту

Text

08:11 Вихід ЗСУ з Авдіївки та затягування допомоги для України — ефір Новини.LIVE

18 лютого 2024
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23:59 У центрі Києва відбулася масштабна акція за повернення військовополонених

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19:16 Володимир Дантес на мітингу на підтримку полонених "азовців" пояснив, чому такі акції важливі