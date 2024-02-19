Втрата Авдіївки — Жорін відповів, чи залишились бійці 3 ОШБр на території коксохімзаводу

Під час виходу Збройних Сил України з Авдіївки на території коксохімічного заводу перебувала частина бійців 3 ОШБр. Певний час вони були в оточенні, однак змогли вийти.

Про це розповів заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін в інтерв'ю для Radio NV.

Чи залишились бійці 3 ОШБр в Авдіївці

"Частина наших підрозділів дійсно знаходилася на території коксохіму, вона успішно звідти перегрупувалася, жодного бійця третьої штурмової бригади на території цього заводу не залишилося", — сказав Жорін, говорячи про відсутність військових 3 ОШБр в Авдіївці.

Ба більше, він додав, що у місті практично нічого не залишилося, окрім кількох напівзруйнованих підвальних приміщень. За його словами, ворог застосовував велику кількість КАБів, половина з яких падали на територію заводу.

"Там ані будівель, ані живої інфраструктури — нічого немає. Більшість підземних приміщень завалені", — сказав Жорін.

Нагадаємо, 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських підрозділів із Авдіївки.

Коментуючи таке рішення, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поверне всі окуповані території, головне, щоб всі в це вірили, бо це факт.