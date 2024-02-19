Потеря Авдеевки — Жорин ответил, остались ли бойцы 3 ОШБр на территории коксохимзавода

При выходе Вооруженных Сил Украины из Авдеевки на территории коксохимического завода находилась часть бойцов 3 ОШБр. Одно время они были в окружении, однако смогли выйти.

Об этом рассказал заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин в интервью Radio NV.

Остались бойцы 3 ОШБр в Авдеевке

"Часть наших подразделений действительно находилась на территории коксохима, она успешно оттуда перегруппировалась, ни одного бойца третьей штурмовой бригады на территории этого завода не осталось", — сказал Жорин, говоря об отсутствии военных 3 ОШБр в Авдеевке.

Более того, он добавил, что в городе практически ничего не осталось, кроме нескольких полуразрушенных подвальных помещений. По его словам, враг применял большое количество КАБов, половина из которых падали на территорию завода.

"Там ни зданий, ни живой инфраструктуры — ничего нет. Большинство подземных помещений завалены", — сказал Жорин.

Напомним, 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки .

Комментируя такое решение, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет все оккупированные территории, главное, чтобы все в это верили, потому что это факт.