Витрати на мобілізацію — де взяти гроші та чи варто збільшувати податки

Наразі точаться дискусії щодо збільшення заробітної платні військовим, які виконують складні завдання у гарячих точках на фронті. Відповідну ініціативу запропонував Володимир Зеленський.

Чи витримає українська економіка та де взяти кошти на мобілізацію — розповів доктор економічних наук, професор Київського Національного Університету, Голова ради Коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач в ефірі Ранок.LIVE.

Звідки залучати гроші на мобілізацію та виплати військовим

За словами Длігача, податки, які сплачує український бізнес, йдуть безпосередньо на виплати військовим.

"Ми можемо собі дозволити утримувати армію і проводити закупівлі зброї лише в тих обсягах, в яких ми збираємо податки", — сказав Длігач.

Він додав, що повертаючись до питання про збільшення зарплатні військовим, постає необхідність піднімати економіку. В цьому контексті навпаки слід покращити умови для розвитку бізнесу, а не підвищувати податки.

Зрештою, на думку експерта, українська влада на сьогодні навряд чи готова до таких ліберальних змін.

"Держава все таки йде шляхом посилення тиску на бізнес, держава шукає, як можна зібрати більше грошей з бізнесу, а не дати можливості економіці", — сказав Длігач.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів зібрання з народними депутатами від політичної партії "Слуга народу". Під час зустрічі глава держави запропонував підвищити зарплати українським військовим, які перебувають на фронті понад два роки, до 200 тисяч гривень.

Також на зустрічі президент обговорив ситуацію на фронті, економіку, допомогу партнерів, збереження єдності в суспільстві, завдання для парламенту і депутатів за цими напрямками.