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Расходы на мобилизацию — где взять деньги и стоит ли увеличивать налоги

Расходы на мобилизацию — где взять деньги и стоит ли увеличивать налоги

22 февраля 2024 г. 17:10

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17:10 Расходы на мобилизацию — где взять деньги и стоит ли увеличивать налоги

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Сейчас ведутся дискуссии по увеличению заработной платы военным, выполняющим сложные задания в горячих точках на фронте. Соответствующую инициативу предложил Владимир Зеленский.

Выдержит ли украинская экономика и где взять средства на мобилизацию — рассказал доктор экономических наук, профессор Киевского Национального Университета, Глава совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длигач в эфире Ранок.LIVE.

Откуда привлекать деньги на мобилизацию и выплаты военным

По словам Длигача, налоги, уплачиваемые украинским бизнесом, идут непосредственно на выплаты военным.

"Мы можем себе позволить удерживать армию и проводить закупки оружия только в тех объемах, в которых мы собираем налоги", — сказал Длигач.

Он добавил, что, возвращаясь к вопросу об увеличении зарплаты военным, возникает необходимость поднимать экономику. В этом контексте, наоборот, следует улучшить условия для развития бизнеса, а не повышать налоги.

В конце концов, по мнению эксперта, украинские власти на сегодняшний день вряд ли готовы к таким либеральным изменениям.

"Государство все же идет по пути усиления давления на бизнес, государство ищет, как можно собрать больше денег из бизнеса, а не дать возможности экономике", — сказал Длигач.

Напомним, Владимир Зеленский провел собрание с народными депутатами от политической партии "Слуга народа". Во время встречи глава государства предложил повысить зарплаты украинским военным, которые находятся на фронте более двух лет, до 200 тысяч гривен.

Также на встрече президент обсудил ситуацию на фронте, экономику, помощь партнеров, сохранение единства в обществе, задачи для парламента и депутатов по этим направлениям.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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