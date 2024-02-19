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Вихід ЗСУ з Авдіївки та затягування допомоги для України — ефір Новини.LIVE

Вихід ЗСУ з Авдіївки та затягування допомоги для України — ефір Новини.LIVE

19 лютого 2024 р. 08:11

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10:25 Ігнат розповів, коли Україна отримає перші винищувачі F-16

Text

09:35 Європа закуповує зерно з РФ — як змінився показник експорту

Text

08:11 Вихід ЗСУ з Авдіївки та затягування допомоги для України — ефір Новини.LIVE

18 лютого 2024
Text
Новина з відео

23:59 У центрі Києва відбулася масштабна акція за повернення військовополонених

Text
Новина з відео

19:16 Володимир Дантес на мітингу на підтримку полонених "азовців" пояснив, чому такі акції важливі

17 лютого 2024
Text
Новина з відео

18:17 Рішення виводити війська з Авдіївки — Зеленський назвав причину

Text
Новина з відео

17:53 Росія звинуватила США у вбивстві Навального — Яковенко озвучив подробиці справи

Text

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Відступ українських військових з Авдіївки, які це матиме наслідки для росіян та затягування військової допомоги партнерів для України. Про це та не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE.

Переглянути ефір можна на нашому YouTube-каналі

Про що говоритимуть експерти

Гості студії обговорять, що окупанти, ймовірно, "візьмуть слід" за Збройними силами України після їх відступу з Авдіївки, переслідуючи військових, які відходять. Крім того, вони візьмуть до уваги сценарій Bloomberg, де описаний неочікуваний сценарій подій, якщо Україна залишиться без західної допомоги. У виданні наголошують, що поразка України призведе до згубних, широкомасштабних наслідків.

Водночас відомо, що в Україні перебувають близько 950 тисяч чоловіків, про яких державі не відомо нічого, крім ІПН. Вони не працюють, не платять податків, не служать у війську, тобто перебувають у тіні. Гості студії обговорять, що робити у таких випадках. 

Хто став гостями студії Новини.LIVE 

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • Євген Дикий — військовий аналітик,
  • Ярослав Макітра — політолог, Керівних політичних програм дослідницької компанії "Соціополіс",
  • Іван Ус — експерт з міжнародної економіки,
  • Андрій Іллєнко — Старший лейтенант 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ",
  • Вʼячеслав Потапенко — політичний аналітик,
  • Тарас Семенюк — експерт-міжнародник.

Нагадаємо, 16 січня українське військове командування ухвалило рішення про виведення військ з території Авдіївки. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає, що причиною цьому стала нестача боєприпасів та скорочення запасів і звинуватив Конгрес у бездіяльності. 

Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ вийшли з міста через послаблення військової допомоги нашій державі. Однак, за його словами, ми все повернемо. 

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11:15 Пів сотні вулиць в Одесі без електропостачання — де немає світла

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10:57 До Джанкою прибули вагнерівці — партизани АТЕШ розповіли деталі

10:56 Українцям дозволили викуповувати орендоване житло — нюанси нової програми

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:55 Блокування транспорту на кордоні — Україна попередила Польщу про наслідки

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10:55 В окупованій Макіївці лунають вибухи — горить нафтобаза росіян

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09:35 Європа закуповує зерно з РФ — як змінився показник експорту

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08:11 Вихід ЗСУ з Авдіївки та затягування допомоги для України — ефір Новини.LIVE

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