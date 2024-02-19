Вихід ЗСУ з Авдіївки та затягування допомоги для України — ефір Новини.LIVE

Відступ українських військових з Авдіївки, які це матиме наслідки для росіян та затягування військової допомоги партнерів для України. Про це та не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE.

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Про що говоритимуть експерти

Гості студії обговорять, що окупанти, ймовірно, "візьмуть слід" за Збройними силами України після їх відступу з Авдіївки, переслідуючи військових, які відходять. Крім того, вони візьмуть до уваги сценарій Bloomberg, де описаний неочікуваний сценарій подій, якщо Україна залишиться без західної допомоги. У виданні наголошують, що поразка України призведе до згубних, широкомасштабних наслідків.

Водночас відомо, що в Україні перебувають близько 950 тисяч чоловіків, про яких державі не відомо нічого, крім ІПН. Вони не працюють, не платять податків, не служать у війську, тобто перебувають у тіні. Гості студії обговорять, що робити у таких випадках.

Хто став гостями студії Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали:

Євген Дикий — військовий аналітик,

Ярослав Макітра — політолог, Керівних політичних програм дослідницької компанії "Соціополіс",

Іван Ус — експерт з міжнародної економіки,

Андрій Іллєнко — Старший лейтенант 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ",

Вʼячеслав Потапенко — політичний аналітик,

Тарас Семенюк — експерт-міжнародник.

Нагадаємо, 16 січня українське військове командування ухвалило рішення про виведення військ з території Авдіївки. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає, що причиною цьому стала нестача боєприпасів та скорочення запасів і звинуватив Конгрес у бездіяльності.

Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ вийшли з міста через послаблення військової допомоги нашій державі. Однак, за його словами, ми все повернемо.