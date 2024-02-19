Выход ВСУ из Авдеевки и затягивание помощи для Украины — эфир Новини.LIVE

Отступление украинских военных из Авдеевки, какие будут последствия для россиян и затягивание военной помощи партнеров для Украины. Об этом не только поговорят гости студии Новини.LIVE.

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О чем будут говорить эксперты

Гости студии обсудят, что оккупанты, вероятно, "возьмут след" за Вооруженными силами Украины после их отступления из Авдеевки, преследуя отходящих военных. Кроме того, они примут во внимание сценарий Bloomberg, где описан неожиданный сценарий событий, если Украина останется без западной помощи. В издании отмечают, что поражение Украины приведет к губительным, широкомасштабным последствиям.

В то же время известно, что в Украине находятся около 950 тысяч мужчин, о которых государству неизвестно ничего, кроме ИНН. Они не работают, не платят налоги, не служат в армии, то есть находятся в тени. Гости студии обсудят, что делать в таких случаях.

Кто стал гостями студии Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

Евгений Дикий — военный аналитик,

Ярослав Макитра — политолог, Управленческих политических программ исследовательской компании "Социополис",

Иван Усс — эксперт по международной экономике,

Андрей Ильенко — Старший лейтенант 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ",

Вячеслав Потапенко — политический аналитик,

Тарас Семенюк — эксперт-международник.

Напомним, 16 января украинское военное командование приняло решение о выводе войск с территории Авдеевки. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает, что причиной тому стал недостаток боеприпасов и сокращение запасов и обвинил Конгресс в бездействии.

Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ вышли из города из-за ослабления военной помощи нашему государству. Однако, по его словам, мы все вернем.