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Выход ВСУ из Авдеевки и затягивание помощи для Украины — эфир Новини.LIVE

Выход ВСУ из Авдеевки и затягивание помощи для Украины — эфир Новини.LIVE

19 февраля 2024 г. 8:11

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08:11 Выход ВСУ из Авдеевки и затягивание помощи для Украины — эфир Новини.LIVE

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23:30 В Одессе состоялась презентация фильма "Довга Доба" Алана Бадоева

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21:33 Пресс-конференция Зеленского и Макрона — эфир Новини.LIVE

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21:19 Будут ли судить Путина за причастность к смерти Навального — эфир Новини.LIVE

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18:55 РФ готовилась к войне еще с 2008-го — экс-премьер-министр назвал ключевые события

Text

08:11 Выход ВСУ из Авдеевки и затягивание помощи для Украины — эфир Новини.LIVE

18 февраля 2024
Text
Новость с видео

23:59 В центре Киева состоялась масштабная акция за возвращение военнопленных

Text
Новость с видео

19:16 Владимир Дантес на митинге в поддержку пленных "азовцев" объяснил, почему такие акции важны

17 февраля 2024
Text
Новость с видео

18:17 Решение выводить войска из Авдеевки — Зеленский назвал причину

Text
Новость с видео

17:53 Россия обвинила США в убийстве Навального — Яковенко озвучил подробности дела

Text

03:10 Бадоев на презентации "Довгої Доби" в Одессе объяснил, почему украинцы будут примером для всего мира

16 февраля 2024
Text

23:30 В Одессе состоялась презентация фильма "Довга Доба" Алана Бадоева

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21:33 Пресс-конференция Зеленского и Макрона — эфир Новини.LIVE

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Отступление украинских военных из Авдеевки, какие будут последствия для россиян и затягивание военной помощи партнеров для Украины. Об этом не только поговорят гости студии Новини.LIVE.

Просмотреть эфир можно на нашем YouTube-канале.

О чем будут говорить эксперты

Гости студии обсудят, что оккупанты, вероятно, "возьмут след" за Вооруженными силами Украины после их отступления из Авдеевки, преследуя отходящих военных. Кроме того, они примут во внимание сценарий Bloomberg, где описан неожиданный сценарий событий, если Украина останется без западной помощи. В издании отмечают, что поражение Украины приведет к губительным, широкомасштабным последствиям.

В то же время известно, что в Украине находятся около 950 тысяч мужчин, о которых государству неизвестно ничего, кроме ИНН. Они не работают, не платят налоги, не служат в армии, то есть находятся в тени. Гости студии обсудят, что делать в таких случаях.

Кто стал гостями студии Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • Евгений Дикий — военный аналитик,
  • Ярослав Макитра — политолог, Управленческих политических программ исследовательской компании "Социополис",
  • Иван Усс — эксперт по международной экономике,
  • Андрей Ильенко — Старший лейтенант 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ",
  • Вячеслав Потапенко — политический аналитик,
  • Тарас Семенюк — эксперт-международник.

Напомним, 16 января украинское военное командование приняло решение о выводе войск с территории Авдеевки. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает, что причиной тому стал недостаток боеприпасов и сокращение запасов и обвинил Конгресс в бездействии.

Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ вышли из города из-за ослабления военной помощи нашему государству. Однако, по его словам, мы все вернем.

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08:04 В ходе боевых действий погиб очередной именитый украинский спортсмен

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:46 Ночью Россия атаковала Украину дронами — сколько целей уничтожило ПВО

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19:16 Владимир Дантес на митинге в поддержку пленных "азовцев" объяснил, почему такие акции важны

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