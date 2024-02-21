В ЗСУ показали роботу німецького Gepard  на фронті та назвали переваги установки

У знищенні ворога бійцям Збройних Сил допомагає, зокрема, самохідна артилерійська установка Gepard німецького виробництва. Її використовують для знищення повітряних цілей противника.

Про тонкощі роботи техніки розповіли у президентській бригаді ЗСУ, передає канал Ми — Україна.

Як працює німецький Gepard на фронті

Як розповів командир бригади Олександр, німецького Gepard у них називають по-своєму — дали позивний "Пітон".

"Заводимо, чекаємо поки прогріється система, це все робиться по ходу. Далі сідаємо, їдемо, також навідник заводить додатковий двигун. Поки їдемо на позицію, система прогрівається, там ще десь хвилин 3-5", — розповів військовий про тонкощі роботи техніки.

Приїхавши на позицію, як доповнив навідник бригади, вмикають верхню частину установки, яка починає вишукувати ворожі цілі. Як тільки якась з них з'являється на радарі, система дає дозвіл і тільки після цього військові роблять постріл.

"Плюс — це те, що воно все комп'ютеризовано. Тут він сам захватив, сам веде", — сказав командир.

Нагадаємо, Німеччина у 2024 році планує передати Україні військові вертольоти з Бундесверу. Міністр оборони країни Борис Пісторіус дав обіцянку надати нашій країні шість багатоцільових вертольотів Sea King Mk41.

16 лютого надала Україні нову партію військової допомоги. Наша держава отримала кілька видів військової техніки.