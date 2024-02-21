В ВСУ показали работу немецкого Gepard на фронте и назвали преимущества установки

В уничтожении врага бойцам Вооруженных Сил помогает, в частности, самоходная артиллерийская установка Gepard немецкого производства. Ее используют для уничтожения воздушных целей противника.

О тонкостях работы техники рассказали в президентской бригаде ВСУ, передает канал Мы — Украина.

Как работает немецкий Gepard на фронте

Как рассказал командир бригады Александр, немецкого Gepard у них называют по-своему — дали позывной "Питон".

"Заводим, ждем пока прогреется система, это все делается по ходу. Далее садимся, едем, также наводчик заводит дополнительный двигатель. Пока едем на позицию, система прогревается, там еще где-то минут 3-5", — рассказал военный о тонкостях работы техники.

Приехав на позицию, как дополнил наводчик бригады, включают верхнюю часть установки, которая начинает изыскивать враждебные цели. Как только какая-то из них появляется на радаре, система дает разрешение и только после этого военные производят выстрел.

"Плюс — это то, что все компьютеризировано. Здесь он сам захватил, сам ведет", — сказал командир.

Напомним, Германия в 2024 году планирует передать Украине военные вертолеты из Бундесвера. Министр обороны страны Борис Писториус дал обещание предоставить нашей стране шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41.

16 февраля предоставила Украине новую партию военной помощи. Наше государство получило несколько видов военной техники.