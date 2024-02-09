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В Україну вдалося повернути ще 100 військовополонених, серед них — захисники "Азовсталі"

09 лютого 2024 р. 09:04

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16:25 У законі про зберігання репродуктивних клітин військових не врегульовані спадкові спори — адвокат

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Між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими у четвер, 8 лютого. Додому вдалося повернути ще 100 українців. Серед них — значна кількість захисників "Азовсталі". 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Обмін полоненими між Україною та РФ

Так, обмін полоненими 8 лютого став 51-м за час повномасштабної війни. 

Цього разу додому вдалося повернути:

  • 49 воїнів Національної гвардії України;
  • 25 прикордонників;
  • 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців. 

Серед звільнених українців — щонайменше 28 осіб з пораненнями та серйозними захворюваннями.

"Загальна кількість повернутих назад додому наших героїв вже становить 3135 людей. Це вражаюча цифра. Але ще багато роботи, ще багато хлопців тримається в полоні", — розповів Кирило Буданов, який зустрічав українських героїв. 

Нагадаємо, Україна повернула додому 207 захисників з російського полону 31 січня. Серед них є воїни Нацгвардії, ЗСУ, Нацполіції та ДПСУ. 

Крім того, 3 січня в Україну повернулися понад 200 воїнів та цивільних. Усі вони перебували у російському полоні.

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10:12 Хто увійде до команди Сирського — Жорін розповів про нових генералів

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09:46 Повітряні сили попередили про ракетну загрозу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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