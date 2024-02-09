В Украину удалось вернуть еще 100 военнопленных, среди них — защитники "Азовстали"

Между Украиной и Россией прошел очередной обмен пленными в четверг, 8 февраля. Домой удалось вернуть еще 100 украинцев. Среди них — значительное количество защитников "Азовстали".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, видео можно посмотреть по ссылке Новини. LIVE.

Обмен пленными между Украиной и РФ

Так, обмен пленными 8 февраля стал 51-м за время полномасштабной войны.

На этот раз домой удалось вернуть:

49 воинов Национальной гвардии Украины;

25 пограничников;

26 военнослужащих ВСУ, в том числе 11 терроборонцев.

Среди освобожденных украинцев по меньшей мере 28 человек с ранениями и серьезными заболеваниями.

"Общее количество возвращенных домой наших героев уже составляет 3135 человек. Это впечатляющая цифра. Но еще много работы, еще много ребят держится в плену", — рассказал Кирилл Буданов, который встречал украинских героев.

Напомним, Украина вернула домой 207 защитников из российского плена 31 января. Среди них воины Нацгвардии, ВСУ, Нацполиции и ГНСУ.

Кроме того, 3 января в Украину вернулось более 200 воинов и гражданских. Все они находились в русском плену.