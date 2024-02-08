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В Україні створять Сили безпілотних систем — що про це думають військові

В Україні створять Сили безпілотних систем — що про це думають військові

08 лютого 2024 р. 15:40

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15:40 В Україні створять Сили безпілотних систем — що про це думають військові

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15:00 Війна технологій — як FPV-дрони допомагають на полі бою та яка їх ефективність

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14:08 Скільки цивільних проживає в Авдіївці та чи є серед них діти — Барабаш відповів

Text

13:51 Юрист пояснив, чому створення електронного кабінету для військовозобов'язаних — сумнівна ідея

Text

12:45 Поляки готують нову блокаду на кордоні з Україною — Демченко розповів деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:45 Напруга по всьому фронті — Барабаш про ситуацію в Авдіївці та чи мають росіяни просування

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10:20 Запорізька область під обстрілами — Федоров розповів про ситуацію в регіоні

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Днями Володимир Зеленський доручив створити у структурі Збройних сил України Сили безпілотних систем як окрему структуру. Такий проєкт буде успішним у тому випадку, якщо наперердні вивчити іноземний досвід, залучити до підрозділу досвідчених людей та, звичайно, збільшити обсяги виробництва дронів. 

Таку думку висловив командир 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, бойовий аеророзвідник Микола Волохов в ранковому ефірі Ранок.LIVE. 

Чи варто створювати в Україні Сили безпілотних систем

Як зазначив Микола Волохов, якщо говорити в контексті новітніх технологій, Україна першою почала таким чином використовувати дрони. Однак, досвід використання безпілотних літальних апаратів вже був до російсько-української війни в інших країнах. Тож, при створенні підрозділу Сил безпілотних систем його слід обов'язково вивчити. 

Крім того, дуже важливо залучити до структури досвідчених людей, які вже показали неабиякі успіхи на полі бою і знищували ворога. 

"Якщо туди візьмуть досвідчених людей, якщо при формуванні проєкту будуть спиратися на новітній досвід українських підрозділів, які показали себе ефективними в боях, вивчили і розробили новітні тактики застосування, а також той досвід, який був уже до нашої війни в світі — якщо це все компілювати, то проєкт звичайно буде жити", — сказав Волохов. 

Також що не менш важливо, потрібно суттєво збільшити виробництво безпілотників, а не "забирати" їх у інших батальйонів. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів деталі указу про створення Сил безпілотних систем. За його словами, цей указ має забезпечити конкретний результат найближчим часом. 

Варто зазначити, що Верховна Рада прийняла в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. За проголосувало 243 нардепи.

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15:40 З Одеси вийшло перше судно з гуманітарною пшеницею

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:51 Юрист пояснив, чому створення електронного кабінету для військовозобов'язаних — сумнівна ідея

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