В Украине создадут Силы беспилотных систем — что об этом думают военные

На днях Владимир Зеленский поручил создать в структуре Вооруженных сил Украины Силы беспилотных систем как отдельную структуру. Такой проект будет успешен в том случае, если накануне изучить иностранный опыт, привлечь в подразделение опытных людей и, конечно, увеличить объем производства дронов.

Такое мнение высказал командир 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, боевой аэроразведчик Николай Волохов в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Стоит ли создавать в Украине Силы беспилотных систем

Как отметил Николай Волохов, если говорить в контексте новейших технологий, Украина первой стала таким образом использовать дроны. Однако опыт использования беспилотных летальных апаратов уже был до российско-украинской войны в других странах. Поэтому, при создании подразделения Сил беспилотных систем его следует обязательно изучить.

Кроме того, очень важно привлечь в структуру опытных людей, которые уже показали большие успехи на поле боя и уничтожали врага.

"Если туда возьмут опытных людей, если при формировании проекта будут опираться на новейший опыт украинских подразделений, которые показали себя эффективными в боях, изучили и разработали новейшие тактики применения, а также тот опыт, который был уже до нашей войны в мире — если это все компилировать, то проект обычно будет жить", — сказал Волохов.

Также, что не менее важно, нужно существенно увеличить производство беспилотников, а не "забирать" их у других батальонов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях указа о создании Сил беспилотных систем. По его словам, этот указ должен обеспечить конкретный результат в ближайшее время.

Следует отметить, что Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. За проголосовало 243 нардепа.