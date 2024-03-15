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В Легіоні "Свобода Росії" закликали цивільних до евакуації з Бєлгорода та Курська

В Легіоні "Свобода Росії" закликали цивільних до евакуації з Бєлгорода та Курська

15 березня 2024 р. 00:03

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00:03 В Легіоні "Свобода Росії" закликали цивільних до евакуації з Бєлгорода та Курська

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19:53 Юрист пояснив, як працює система "Оберіг" і чи можна з неї видалитися

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18:05 Експерт розповів про чотири страхи військовозобов'язаних перед мобілізацією

Text

17:34 Як буде відбуватися демобілізація та хто залишиться на фронті — відповідь експертів

Text

12:30 Мобілізація в Україні — нардеп пояснив, як збільшити мотивацію у військових

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:05 Бабій розповів, чому досі не ухвалили законопроєкт про мобілізацію

Text

10:17 Нардеп заявив, що обмеження керування авто для ухилянтів можуть повернути в законопроєкт

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Боєць Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський закликав до евакуації мешканців Бєлгорода та Курська. За його словами, в прикордонні російські регіони прийшла справжнісінька війна. 

Про це він розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

Легіон "Свобода Росії" закликав громадян покинути Курськ та Білгород

"Нічого дивного в цьому немає, адже це Путін почав війну. Спершу вона прийшла у мирні українські містечка, а тепер — на територію Росії. Путін і населення РФ пожинають плоди його політики. Це війна, і якщо Путіна не зупинити, це криваве колесо буде котитися далі", — каже Барановський. 

Військовослужбовець додає, що легіонери продовжують переконувати місцеве населення, аби ті покинули обидва міста для придушення російської армії. 

"Не всі "сюрпризи" ще вручили "адресатам", проте ми все одно працюємо над закликом до цивільних, аби вони покинули територію біля військової інфраструктури, а краще — і Курськ, і Бєлгород", — наголосив він.

Спецоперація в Росії — що відомо

Нагадаємо, Російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон анонсували удари по Бєлгороду та Курську

Також ми писали, що вранці 12 березня підрозділи зайшли на околиці Бєлгородської області. 

Того ж дня бійці РДК зайшли на територію Брянської області, показавши кадри з місця подій.

Згодом бійці легіону "Свобода Росії" зайшли на територію Курської області та взяли під контроль населений пункт Тьоткино. Водночас російська армія та силовики не випускають місцеве населення з обох міст. 

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23:38 Кличко має намір звільнити директора київського метро Віктора Брагінського

23:30 В Україні до кінця весни може зрости один з тарифів ЖКГ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:28 Новій телеверсії бути — нагородження "20 днів у Маріуполі" додадуть до Оскара

23:27 Президентські "вибори" у РФ — парламентарі яких країн не визнають їх легітимність

23:15 Нардеп Гончаренко відреагував на слова Макрона про введення армії Франції в Україну

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14 березня 2024
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20:13 Чи рухне економіка без податкової реформи — ефір Новини.LIVE

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19:53 Юрист пояснив, як працює система "Оберіг" і чи можна з неї видалитися

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18:05 Експерт розповів про чотири страхи військовозобов'язаних перед мобілізацією

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17:34 Як буде відбуватися демобілізація та хто залишиться на фронті — відповідь експертів

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12:30 Мобілізація в Україні — нардеп пояснив, як збільшити мотивацію у військових

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:05 Бабій розповів, чому досі не ухвалили законопроєкт про мобілізацію

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10:17 Нардеп заявив, що обмеження керування авто для ухилянтів можуть повернути в законопроєкт

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09:13 Гуменюк прокоментувала спробу РФ дістатися правого берега Херсону

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08:06 Що насправді відбувається зараз у Верховній Раді — ефір Новини.LIVE