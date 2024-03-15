В Легіоні "Свобода Росії" закликали цивільних до евакуації з Бєлгорода та Курська

Боєць Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський закликав до евакуації мешканців Бєлгорода та Курська. За його словами, в прикордонні російські регіони прийшла справжнісінька війна.

Про це він розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

Легіон "Свобода Росії" закликав громадян покинути Курськ та Білгород

"Нічого дивного в цьому немає, адже це Путін почав війну. Спершу вона прийшла у мирні українські містечка, а тепер — на територію Росії. Путін і населення РФ пожинають плоди його політики. Це війна, і якщо Путіна не зупинити, це криваве колесо буде котитися далі", — каже Барановський.

Військовослужбовець додає, що легіонери продовжують переконувати місцеве населення, аби ті покинули обидва міста для придушення російської армії.

"Не всі "сюрпризи" ще вручили "адресатам", проте ми все одно працюємо над закликом до цивільних, аби вони покинули територію біля військової інфраструктури, а краще — і Курськ, і Бєлгород", — наголосив він.

Спецоперація в Росії — що відомо

Нагадаємо, Російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон анонсували удари по Бєлгороду та Курську.

Також ми писали, що вранці 12 березня підрозділи зайшли на околиці Бєлгородської області.

Того ж дня бійці РДК зайшли на територію Брянської області, показавши кадри з місця подій.

Згодом бійці легіону "Свобода Росії" зайшли на територію Курської області та взяли під контроль населений пункт Тьоткино. Водночас російська армія та силовики не випускають місцеве населення з обох міст.