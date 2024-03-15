В Легионе "Свобода России" призвали гражданских к эвакуации из Белгорода и Курска

Боец Легиона "Свобода России" Алексей Барановский призвал к эвакуации жителей Белгорода и Курска. По его словам, в приграничные российские регионы пришла самая настоящая война.

Об этом он рассказал в интервью Новини.LIVE.

Легион "Свобода России" призвал граждан покинуть Курск и Белгород

"Ничего странного в этом нет, ведь это Путин начал войну. Сначала она пришла в мирные украинские городки, а теперь на территорию России. Путин и население РФ пожинают плоды его политики. Это война, и если Путина не остановить, это кровавое колесо будет катиться дальше", — говорит Барановский.

Военнослужащий добавляет, что легионеры продолжают убеждать местное население, чтобы те покинули оба города для подавления российской армии.

"Не все "сюрпризы" еще вручили "адресатам", однако мы все равно работаем над призывом к гражданским, чтобы они покинули территорию возле военной инфраструктуры, а лучше — и Курск, и Белгород", — подчеркнул он.

Спецоперация в России – что известно

Напомним, Русский добровольческий корпус, легион "Свобода России" и Сибирский батальон анонсировали удары по Белгороду и Курску.

Также мы писали, что утром 12 марта подразделения зашли на окраины Белгородской области.

В этот же день бойцы РДК зашли на территорию Брянской области, показав кадры с места происшествия.

Затем бойцы легиона "Свобода России" зашли на территорию Курской области и взяли под контроль населенный пункт Теткино. В то же время, российская армия и силовики не выпускают местное население из обоих городов.