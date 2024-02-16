В Авдіївці 3 ОШБр встановила рекорд зі знищення сили і техніки ворога

Днем раніше в Авдіївку для підсилення відправили військових третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр). Вони, зокрема, встановили рекорд зі знищення живої сили і ворожої техніки армії РФ за одну добу. Однак, ситуація надалі залишається напруженою.

Про це розповів командир підрозділу Terra у 3-ій ОШБр Микола Волохов в коментарі виданню УП.

В Авдіївку відправили військових 3 ОШБр

За словами Волохова, ситуація в Авдіївці дуже складна. Проти українських захисників воюють сім ворожих бригад, кількість яких значно переважає. Водночас, наші бійці встановили рекорд зі знищення живої сили і ворожої техніки за один день.

"Маємо інформацію, що проти нас стоїть сім ворожих бригад. Це більше, ніж з нашого боку. Поставили рекорд зі знищення живої сили і ворожої техніки за один день", — сказав Волохов.

Однак, він зазначив, що радіти поки зарано, адже сили противника "надскладні".

"Поки що святкувати і радіти особливо ні чому, тому що ворог надскладний, він закинув сюди свої елітні підрозділи. Це можна порівняти з тим періодом, коли під Бахмутом ще були "вагнерівці" до того, поки ми їх звідти не не вибили, але, мабуть, навіть складніше", — додав Волохов.

Нагадаємо, російські окупанти можуть завершити оточення деяких українських підрозділів в Авдіївці Донецькій області, якщо ЗСУ не проведуть успішних контратак. Наразі Сили оборони чинять запеклий спротив ворогу.

Водночас координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україна може втратити Авдіївку через нестачу в українських захисників необхідної кількості артилерійських боєприпасів.