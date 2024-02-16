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В Авдеевке 3 ОШБр установила рекорд по уничтожению силы и техники врага

В Авдеевке 3 ОШБр установила рекорд по уничтожению силы и техники врага

16 февраля 2024 г. 11:25

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Днем ранее в Авдеевку для усиления отправили военных третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр). Они, в частности, установили рекорд по уничтожению живой силы и вражеской техники армии РФ за сутки. Однако ситуация продолжает оставаться напряженной.

Об этом рассказал командир подразделения Terra в 3-й ОШБр Николай Волохов в комментарии изданию УП.

В Авдеевку отправили военных 3 ОШБр

По словам Волохова, ситуация в Авдеевке очень сложная. Против украинских защитников воюют семь вражеских бригад, количество которых значительно превосходит. В то же время, наши бойцы установили рекорд по уничтожению живой силы и вражеской техники за один день.

"Имеем информацию, что против нас стоит семь вражеских бригад. Это больше, чем с нашей стороны. Поставили рекорд по уничтожению живой силы и вражеской техники за один день", — сказал Волохов.

Однако он отметил, что радоваться пока рано, ведь силы противника "сверхсложные".

"Пока праздновать и радоваться особо ни чему, потому что враг сверхсложный, он забросил сюда свои элитные подразделения. Это сравнимо с тем периодом, когда под Бахмутом еще были "вагнеровцы" до того, пока мы их оттуда не выбили, но, пожалуй, даже сложнее", — добавил Волохов.

Напомним, российские оккупанты могут завершить оцепление некоторых украинских подразделений в Авдеевке Донецкой области, если ВСУ не проведут успешных контратак. В настоящее время Силы обороны оказывают ожесточенное сопротивление врагу.

В то же время координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина может потерять Авдеевку из-за нехватки украинских защитников необходимого количества артиллерийских боеприпасов.

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11:20 В Третьей штурмовой бригаде рассказали, остаются ли в Авдеевке гражданские

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11:18 В Киеве произошел пожар в школе — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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