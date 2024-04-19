Український аналог Mavic — військовий аналітик розповів про переваги

В Україні вдалося створити власний аналог популярного серед військових китайського квадрокоптера DJI Mavic. Вітчизняна модель цього безпілотника отримала назву "Шмавік" та за даними ЗМІ є стійкішою до засобів РЕБ.

Це прокоментував військовий аналітик Денис Попович в ефірі Ранок.LIVE.

Різниця між українськими і китайськими дронами

"Ми тепер зможемо не з Китаю замовляти, а в наших виробників — це головний плюс, що такий дрон може з'явитися в розпорядженні збройних сил. А мавіки дуже популярні: їх використовують для "скидів" та нічної розвідки, тому така розробка буде дуже корисною", — сказав Попович.

Він назвав недоліком "мавіків" те, що їх треба купувати в Китаї та ще чекати поки вони доїдуть до України.

"Ці тактико-технічні характеристики ("шмавіків". — Ред), що зазначені — в цілому кращі, ніж те, що пропонує китайський виробник", — зауважив військовий аналітик.

На запитання ведучої наскільки нарощення виробництва БпЛА може допомагати відбивати атаки, які здійснює РФ з артилерії — Попович відповів, що це вже відбувається і захисникам доводиться зупиняти ворога.

"Дрони не здатні повністю замінити артилерію, я зараз можу навести приклад коли це не відбувається. Якщо ми візьмемо ці танки-"сараї", які зараз ворог починає використовувати на Авдіївському напрямку. Там дрон нічого не зробить, він не відіб'є штурм", — додав він.

Нагадаємо, вже влітку українська армія може отримати перші партії "Шмавіків", що є вітчизняним аналогом китайського дрона. Його розробила українська компанія, яка серійно виробляє дрони різного призначення з 2017 року.

Також ми писали, що протягом квітня українська промисловість уперше виготовила десять самохідних артилерійських установок "Богдана".