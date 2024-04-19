Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Український аналог Mavic — військовий аналітик розповів про переваги arrow
Український аналог Mavic — військовий аналітик розповів про переваги

Український аналог Mavic — військовий аналітик розповів про переваги

19 квітня 2024 р. 11:36

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

11:36 Український аналог Mavic — військовий аналітик розповів про переваги

Text

11:10 Російське озброєння на території Криму — Плетенчук про можливість ураження

Text

08:00 Зеленський провів селектор з військовим керівництвом — ефір Новини.LIVE

Text

00:47 Хліба і видовищ — Комаровський розповів, чому суспільство полюбляє конфлікти

18 квітня 2024
Text

20:56 Ядерний удар Росії у випадку деокупації Криму — ефір Новини.LIVE

Text

20:43 Нардеп пояснив, як повпливати на чоловіків, які втекли за кордон від мобілізації

Text

20:15 Наступ РФ у травні та чого очікувати після інавгурації Путіна — ефір Новини.LIVE

Text

18:55Коли Конгрес США схвалить допомогу Україні — ефір Новини.LIVE

Text

16:16Військовий юрист пояснив, як має проходити мобілізація ув'язнених до лав ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:50 В інституті нацпам'яті відповіли, чи потрібно демонтувати Арку Дружби народів у Києві

Text

11:36 Український аналог Mavic — військовий аналітик розповів про переваги

Text

11:10 Російське озброєння на території Криму — Плетенчук про можливість ураження

Text

08:00 Зеленський провів селектор з військовим керівництвом — ефір Новини.LIVE

Text

00:47 Хліба і видовищ — Комаровський розповів, чому суспільство полюбляє конфлікти

18 квітня 2024
Text

20:56 Ядерний удар Росії у випадку деокупації Криму — ефір Новини.LIVE

Text

20:43 Нардеп пояснив, як повпливати на чоловіків, які втекли за кордон від мобілізації

Text

20:15 Наступ РФ у травні та чого очікувати після інавгурації Путіна — ефір Новини.LIVE

Text

18:55 Коли Конгрес США схвалить допомогу Україні — ефір Новини.LIVE

Text

16:16 Військовий юрист пояснив, як має проходити мобілізація ув'язнених до лав ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:50 В інституті нацпам'яті відповіли, чи потрібно демонтувати Арку Дружби народів у Києві

 В Україні вдалося створити власний аналог популярного серед військових китайського квадрокоптера DJI Mavic. Вітчизняна модель цього безпілотника отримала назву "Шмавік" та за даними ЗМІ є стійкішою до засобів РЕБ.

Це прокоментував військовий аналітик Денис Попович в ефірі Ранок.LIVE.

Різниця між українськими і китайськими дронами

"Ми тепер зможемо не з Китаю замовляти, а в наших виробників — це головний плюс, що такий дрон може з'явитися в розпорядженні збройних сил. А мавіки дуже популярні: їх використовують для "скидів" та нічної розвідки, тому така розробка буде дуже корисною", — сказав Попович.

Він назвав недоліком "мавіків" те, що їх треба купувати в Китаї та ще чекати поки вони доїдуть до України.

"Ці тактико-технічні характеристики ("шмавіків". — Ред), що зазначені — в цілому кращі, ніж те, що пропонує китайський виробник", — зауважив військовий аналітик.

На запитання ведучої наскільки нарощення виробництва БпЛА може допомагати відбивати атаки, які здійснює РФ з артилерії — Попович відповів, що це вже відбувається і захисникам доводиться зупиняти ворога.

"Дрони не здатні повністю замінити артилерію, я зараз можу навести приклад коли це не відбувається. Якщо ми візьмемо ці танки-"сараї", які зараз ворог починає використовувати на Авдіївському напрямку. Там дрон нічого не зробить, він не відіб'є штурм", — додав він.

Нагадаємо, вже влітку українська армія може отримати перші партії "Шмавіків", що є вітчизняним аналогом китайського дрона. Його розробила українська компанія, яка серійно виробляє дрони різного призначення з 2017 року.

Також ми писали, що протягом квітня українська промисловість уперше виготовила десять самохідних артилерійських установок "Богдана".

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

12:53 В енергосистемі фіксують значний дефіцит — чи будуть нові відключення

12:44 Краще залишитися вдома — у Києві оголосили перший рівень небезпеки через погоду

12:43 Штори врятували від уламків — жителька постраждалого будинку в Дніпрі розповіла про атаку

12:35 Колишній мер Одеси Олексій Костусєв ховається від суду у Лондоні, — ЗМІ

12:27 Німецький мільярдер інсценував свою смерть в Альпах, щоб втекти до РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:26 У ГУР розповіли, що після збиття Ту-22 інший літак окупантів змушений був розвернутися

12:15 Зеленський відвідав поранених військових у Донецькій області

12:04 Росія стала головним постачальником нафти до Індії

11:56 Українські банки продовжують закривати відділення — дані НБУ

11:55 Одеська ОВА скасувала тендери на 6 мільйонів гривень — подробиці

12:53 В енергосистемі фіксують значний дефіцит — чи будуть нові відключення

12:44 Краще залишитися вдома — у Києві оголосили перший рівень небезпеки через погоду

12:43 Штори врятували від уламків — жителька постраждалого будинку в Дніпрі розповіла про атаку

12:35 Колишній мер Одеси Олексій Костусєв ховається від суду у Лондоні, — ЗМІ

12:27 Німецький мільярдер інсценував свою смерть в Альпах, щоб втекти до РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:26 У ГУР розповіли, що після збиття Ту-22 інший літак окупантів змушений був розвернутися

12:15 Зеленський відвідав поранених військових у Донецькій області

12:04 Росія стала головним постачальником нафти до Індії

11:56 Українські банки продовжують закривати відділення — дані НБУ

11:55 Одеська ОВА скасувала тендери на 6 мільйонів гривень — подробиці

07:38 Нові вимоги до військовозобов'язаних — що необхідно знати одеситам про мобілізацію

07:15 Позбавлення водійського посвідчення та права військовозобов'язаних — пояснення юристки

Ексклюзив

06:36 Житло нардепів — ТОП-25 власників житла серед депутатів Верховної Ради

18 квітня 2024
Ексклюзив

19:00 Відомо коли стартує курортний сезон в Одесі — залишилися лічені дні

Ексклюзив

06:00 Е-кабінету військовозобов'язаних бути, до чого готуватися — одеський юрист про нюанси

05:42 Що говорив Байден про підтримку України протягом повномасштабної війни

17 квітня 2024

19:22 Деревина з Чорнобиля може бути у вас вдома — шокуючі масштаби чорного бізнесу в заповіднику

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг латуні у квітні

06:33 Новий наступ росіян — чи варто Києву і Харкову готуватися до штурму

05:08 Ціни на продукти у 2024 році — на скільки в Україні здорожчали овочі у квітні

Text

11:36 Український аналог Mavic — військовий аналітик розповів про переваги

Text

11:10 Російське озброєння на території Криму — Плетенчук про можливість ураження

Text

08:00 Зеленський провів селектор з військовим керівництвом — ефір Новини.LIVE

Text

00:47 Хліба і видовищ — Комаровський розповів, чому суспільство полюбляє конфлікти

18 квітня 2024
Text

20:56 Ядерний удар Росії у випадку деокупації Криму — ефір Новини.LIVE

Text

20:43 Нардеп пояснив, як повпливати на чоловіків, які втекли за кордон від мобілізації

Text

20:15 Наступ РФ у травні та чого очікувати після інавгурації Путіна — ефір Новини.LIVE

Text

18:55 Коли Конгрес США схвалить допомогу Україні — ефір Новини.LIVE

Text

16:16 Військовий юрист пояснив, як має проходити мобілізація ув'язнених до лав ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:50 В інституті нацпам'яті відповіли, чи потрібно демонтувати Арку Дружби народів у Києві