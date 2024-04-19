Украинский аналог Mavic — военный аналитик рассказал о преимуществах

В Украине удалось создать собственный аналог популярного среди военных китайского квадрокоптера DJI Mavic. Отечественная модель этого беспилотника получила название "Шмавик" и по данным СМИ более устойчива к средствам РЭБ.

Это прокомментировал военный аналитик Денис Попович в эфире Ранок.LIVE.

Разница между украинскими и китайскими дронами

"Мы теперь сможем не из Китая заказывать, а у наших производителей — это главный плюс, что такой дрон может появиться в распоряжении вооруженных сил. А "мавики" очень популярны: их используют для "сбросов" и ночной разведки, поэтому такая разработка будет очень полезной", — сказал Попович.

Он назвал недостатком "мавиков" то, что их нужно покупать в Китае и еще ждать, пока они доедут до Украины.

"Эти тактико-технические характеристики ("шмавиков". — Ред), которые указаны — в целом лучше, чем то, что предлагает китайский производитель", — отметил военный аналитик.

На вопрос ведущей, насколько наращивание производства БпЛА может помогать отражать атаки, которые осуществляет РФ с артиллерии — Попович ответил, что это уже происходит и защитникам приходится останавливать врага.

"Дроны не способны полностью заменить артиллерию, я сейчас могу привести пример когда это не происходит. Если мы возьмем эти танки-"сараи", которые сейчас враг начинает использовать на Авдеевском направлении. Там дрон ничего не сделает, он не отразит штурм", — добавил он.

Напомним, уже летом украинская армия может получить первые партии "Шмавиков", являющиеся отечественным аналогом китайского дрона. Его разработала украинская компания, которая серийно производит дроны разного назначения с 2017 года.

Также мы писали, что в течение апреля украинская промышленность впервые произвела десять самоходных артиллерийских установок "Богдана".