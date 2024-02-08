Удар по окупантах в Лисичанську — Гайдай розповів про деталі атаки

Днями у тимчасово окупованому Лисичанську на Луганщині було обстріляно місцевий ресторан. В результаті удару загинули деякі чиновники РФ і так званої ЛНР, а також колаборант.

Про це розповів державний діяч, керівник Луганської ОВА (2019-2023) Сергій Гайдай в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Гайдай прокоментував удар по Лисичанську

Так, Сергій Гайдай підтвердив удар по місцевому ресторану в тимчасово окупованому Лисичанську. В результаті обстрілу загинули щонайменше міністр надзвичайних справ так званої ЛНР, місцевий депутат-колаборант, а також "смотрящій" від Татарстану, який опікується Луганщиною.

"Це ми не говоримо про силовиків та місцевих, які були знищені", — сказав Гайдай.

Він додав, що Росія після цього, ймовірно, готує засідання ООН через можливу загибель когось із цивільних.

"Ми про це неодноразово говорили, що якщо не знаходитись біля військових об'єктів, казарм, складів з БК, місць масового розташування чи збору військових, то в принципі місцевим жителям нічого не загрожує", — додав Гайдай.

Нагадаємо, російські окупанти у суботу, 3 лютого, заявили про обстріл пекарні в захопленому РФ Лисичанську Луганської області нібито з боку ЗСУ. Також, за даними пропагандистів, серед загиблих є 15 мирних жителів. Водночас Генштаб ЗСУ та Міноборони України цю інформацію не коментували.

Також ми писали, що під час удару Сил оборони України по авіабазі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму було ліквідовано російського командира авіаційної ескадрильї, генерал-лейтенанта Олександра Татаренка. До того ж, тоді загинуло близько десяти загарбників.