Удар по оккупантам в Лисичанске — Гайдай рассказал о деталях атаки

На днях во временно оккупированном Лисичанске в Луганской области был обстрелян местный ресторан. В результате удара погибли некоторые чиновники РФ и так называемой ЛНР, а также коллаборант.

Об этом рассказал государственный деятель, руководитель Луганской ОВА (2019-2023) Сергей Гайдай в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Гайдай прокомментировал удар по Лисичанску

Так, Сергей Гайдай подтвердил удар по местному ресторану во временно оккупированном Лисичанске. В результате обстрела погибли по меньшей мере министр чрезвычайных дел так называемой ЛНР, местный депутат-коллаборант, а также "смотрящий" от Татарстана, который занимается Луганщиной.

"Это мы не говорим о силовиках и местных, которые были уничтожены", — сказал Гайдай.

Он добавил, что Россия после этого, вероятно, готовит заседание ООН из-за возможной гибели кого-то из гражданских.

"Мы об этом не раз говорили, что если не находиться возле военных объектов, казарм, складов из БК, мест массового расположения или сбора военных, то в принципе местным жителям ничего не угрожает", — добавил Гайдай.

Напомним, российские оккупанты в субботу, 3 февраля, заявили об обстреле пекарни в захваченном РФ Лисичанске Луганской области якобы со стороны ВСУ. Также, по данным пропагандистов, среди погибших есть 15 мирных жителей. В то же время, Генштаб ВСУ и Минобороны Украины эту информацию не комментировали.

Также мы писали, что во время удара Сил обороны Украины по авиабазе "Бельбек" во временно оккупированном Крыму был ликвидирован российский командир авиационной эскадрильи, генерал-лейтенант Александр Татаренко. К тому же тогда погибло около десяти захватчиков.