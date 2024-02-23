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У Раді відповіли, чи була підготовлена Україна до війни

У Раді відповіли, чи була підготовлена Україна до війни

23 лютого 2024 р. 16:24

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18:23 Чи є сенс вкладати кошти у військових — Синєгубов розповів, як змінюється хід війни

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18:16 Яка доля Донбасу, чи буде новий контрнаступ ЗСУ і проблеми мобілізації — інтерв'ю

Text

18:01 Зеленський з прем'єркою Данії вшанували пам'ять загиблих воїнів у Львові

Text

17:41 FPV-дрони почали оснащувати ШІ — Арахамія пояснив, чим це небезпечно

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:02 Україна йде до тотальної мобілізації — у "Слузі народу" пояснили, що це означає

Text

16:24 У Раді відповіли, чи була підготовлена Україна до війни

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Народний депутат від фракції "Розумна політика" Роман Бабій вважає, що Україна була недостатньо підготовлена до війни з Росією. Особливо він не очікував на напад країни-агресора саме у такому форматі, як він був. 

Про це політик розповів у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Чи була Україна готова до війни з РФ

За словами Бабія, напередодні повномасштабного вторгнення перед народними обранцями було завдання — у разі чого якнайшвидше прибути до Верховної Ради. 

"Після першого голосування нам через чати розіслали інструкції. У них написали: "ви повинні вижити", — сказав нардеп. 

Він додав, що зрештою ступінь готовності України до війни був недостатнім, особливо у тому форматі, як вона розпочалася. Крім того, політик вважає, люди потребували роз'яснень і правди.

Нагадаємо, уряд Угорщини до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ проти України закликав "обидві сторони" до мирних переговорів. В заяві жодного разу не згадали країну-агресора.

Також ми писали, що в ООН проведуть дебати до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ проти України. 

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18:57 На Харківщині судили чоловіка, який обкрадав підприємства після обстрілів

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18:49 Боєць 3 ОШБр показав моторошні кадри найжорсткіших боїв за Авдіївку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:45 Здавала позиціїї ЗСУ — В Одесі судитимуть коригувальницю

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:24 У Раді відповіли, чи була підготовлена Україна до війни

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