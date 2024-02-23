У Раді відповіли, чи була підготовлена Україна до війни

Народний депутат від фракції "Розумна політика" Роман Бабій вважає, що Україна була недостатньо підготовлена до війни з Росією. Особливо він не очікував на напад країни-агресора саме у такому форматі, як він був.

Про це політик розповів у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Чи була Україна готова до війни з РФ

За словами Бабія, напередодні повномасштабного вторгнення перед народними обранцями було завдання — у разі чого якнайшвидше прибути до Верховної Ради.

"Після першого голосування нам через чати розіслали інструкції. У них написали: "ви повинні вижити", — сказав нардеп.

Він додав, що зрештою ступінь готовності України до війни був недостатнім, особливо у тому форматі, як вона розпочалася. Крім того, політик вважає, люди потребували роз'яснень і правди.

Нагадаємо, уряд Угорщини до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ проти України закликав "обидві сторони" до мирних переговорів. В заяві жодного разу не згадали країну-агресора.

Також ми писали, що в ООН проведуть дебати до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ проти України.