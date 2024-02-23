Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow В Раде ответили, была ли подготовлена Украина к войне arrow
В Раде ответили, была ли подготовлена Украина к войне

В Раде ответили, была ли подготовлена Украина к войне

23 февраля 2024 г. 16:24

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:02 Украина идет к тотальной мобилизации — в "Слуге народа" объяснили, что это значит

Text

16:24 В Раде ответили, была ли подготовлена Украина к войне

Text

15:43 Индексация пенсий — на сколько увеличится и кого коснется

Text

15:09 В "Азове" жестко высказались о нехватке войск в ВСУ

Text

14:19 Почему у поляков изменились настроения по отношению к Украине — политолог ответил

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:34 Зеленский уверен, что выиграл бы выборы, если бы они состоялись

Text

12:51 В Нацполиции объяснили, зачем Украине держать оборону и назвали проблемы на фронте

Text

12:08 Зеленский рассказал, сколько раз его пытались убить за время войны

Text

11:27 Блокада границы — эксперт назвал причины и рассказал, чего боятся поляки

Text

10:40 Что изменилось на польской границе после заявления Туска — в ГПСУ рассказали о ситуации

Text

17:02 Украина идет к тотальной мобилизации — в "Слуге народа" объяснили, что это значит

Text

16:24 В Раде ответили, была ли подготовлена Украина к войне

Text

15:43 Индексация пенсий — на сколько увеличится и кого коснется

Text

15:09 В "Азове" жестко высказались о нехватке войск в ВСУ

Text

14:19 Почему у поляков изменились настроения по отношению к Украине — политолог ответил

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:34 Зеленский уверен, что выиграл бы выборы, если бы они состоялись

Text

12:51 В Нацполиции объяснили, зачем Украине держать оборону и назвали проблемы на фронте

Text

12:08 Зеленский рассказал, сколько раз его пытались убить за время войны

Text

11:27 Блокада границы — эксперт назвал причины и рассказал, чего боятся поляки

Text

10:40 Что изменилось на польской границе после заявления Туска — в ГПСУ рассказали о ситуации

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00

Народный депутат от фракции "Умная политика" Роман Бабий считает, что Украина была недостаточно подготовлена к войне с Россией. Особенно он не ожидал нападения страны-агрессора именно в таком формате, как он был.

Об этом политик рассказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Была ли Украина готова к войне с РФ

По словам Бабия, накануне полномасштабного вторжения перед народными избранниками была задача — в случае чего как можно быстрее прибыть в Верховную Раду.

"После первого голосования нам через чат разослали инструкции. В них написали: "вы должны выжить", — сказал нардеп.

Он добавил, что в конце концов степень готовности Украины к войне была недостаточной, особенно в том формате, как она началась. Кроме того, политик считает, что люди нуждались в разъяснениях и правде.

Напомним, правительство Венгрии ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ против Украины призвало "обе стороны" к мирным переговорам. В заявлении ни разу не упомянули страну-агрессора.

Также мы писали, что в ООН проведут дебаты ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ против Украины.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

17:03 Верховная Рада приняла закон о добродетельном лоббировании

17:02 На грани транспортного коллапса — в Киеве дефицит рабочей силы из-за мобилизации

Text

17:02 Украина идет к тотальной мобилизации — в "Слуге народа" объяснили, что это значит

16:54 Шмигаль вместе с министрами прибудут сегодня на границу с Польшей

16:45 Помогал уклонистам за 4,5 тысячи долларов — в Одесской области осудили правоохранителя

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

16:43 Железные "янки" — танкисты 47 ОМБр показали эпичные кадры работы Abrams в Донецкой области

16:41 Будет ли Россия атаковать Украину на годовщину войны 24 февраля — ответ Игната

Новость с фото

16:26 Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС ко второй годовщине войны в Украине, — СМИ

Text

16:24 В Раде ответили, была ли подготовлена Украина к войне

16:22 В Испании переносят матчи из-за масштабных пожаров

17:03 Верховная Рада приняла закон о добродетельном лоббировании

17:02 На грани транспортного коллапса — в Киеве дефицит рабочей силы из-за мобилизации

16:54 Шмигаль вместе с министрами прибудут сегодня на границу с Польшей

16:45 Помогал уклонистам за 4,5 тысячи долларов — в Одесской области осудили правоохранителя

Новость с видео

16:43 Железные "янки" — танкисты 47 ОМБр показали эпичные кадры работы Abrams в Донецкой области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:41 Будет ли Россия атаковать Украину на годовщину войны 24 февраля — ответ Игната

Новость с фото

16:26 Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС ко второй годовщине войны в Украине, — СМИ

16:22 В Испании переносят матчи из-за масштабных пожаров

Новость с видео

16:20 Тяжелые бои на Лиманском направлении — воины 60 ОМБр показали видео уничтожения оккупантов

Новость с видео

16:15 Одесские пограничники показали, как уничтожили вражеский "шахед"

Новость с видео

07:40 Жизнь сначала — как изменились одесситы за два года войны

Эксклюзив

06:36 Я взял в руки оружие и защищаю страну, — Дмитрий Гордон дале большое интервью

06:30 Самоубийство Мурза — почему травля российских военкоров на руку Украине

05:18 Повысят ли тариф на свет для украинцев — как правильно экономить электроэнергию

22 февраля 2024
Новость с видео

12:10 Из Одессы в Кишинев за четыре часа — что известно о первом аэротрансфере

Эксклюзив

06:36 Уменьшение выплат ВПЛ и помощь пострадавшим от войны, — объяснение Верещук

06:30 SkyRanger R70 — чем помогут Украине канадские дроны

21 февраля 2024
Новость с видео

20:00 Наше вам с кисточкой — в чем феномен "одесского языка"

Новость с видео

12:30 Куб памяти — одесситы требуют переименовать улицы в честь украинских военных

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг латуни в феврале

Text

17:02 Украина идет к тотальной мобилизации — в "Слуге народа" объяснили, что это значит

Text

16:24 В Раде ответили, была ли подготовлена Украина к войне

Text

15:43 Индексация пенсий — на сколько увеличится и кого коснется

Text

15:09 В "Азове" жестко высказались о нехватке войск в ВСУ

Text

14:19 Почему у поляков изменились настроения по отношению к Украине — политолог ответил

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:34 Зеленский уверен, что выиграл бы выборы, если бы они состоялись

Text

12:51 В Нацполиции объяснили, зачем Украине держать оборону и назвали проблемы на фронте

Text

12:08 Зеленский рассказал, сколько раз его пытались убить за время войны

Text

11:27 Блокада границы — эксперт назвал причины и рассказал, чего боятся поляки

Text

10:40 Что изменилось на польской границе после заявления Туска — в ГПСУ рассказали о ситуации