В Раде ответили, была ли подготовлена Украина к войне

Народный депутат от фракции "Умная политика" Роман Бабий считает, что Украина была недостаточно подготовлена к войне с Россией. Особенно он не ожидал нападения страны-агрессора именно в таком формате, как он был.

Об этом политик рассказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Была ли Украина готова к войне с РФ

По словам Бабия, накануне полномасштабного вторжения перед народными избранниками была задача — в случае чего как можно быстрее прибыть в Верховную Раду.

"После первого голосования нам через чат разослали инструкции. В них написали: "вы должны выжить", — сказал нардеп.

Он добавил, что в конце концов степень готовности Украины к войне была недостаточной, особенно в том формате, как она началась. Кроме того, политик считает, что люди нуждались в разъяснениях и правде.

Напомним, правительство Венгрии ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ против Украины призвало "обе стороны" к мирным переговорам. В заявлении ни разу не упомянули страну-агрессора.

Также мы писали, что в ООН проведут дебаты ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ против Украины.