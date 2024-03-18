У НГУ розповіли, що відбувається на фронті та чи вистачає бійцям зброї

Депутат Івано-Франківської обласної ради, водій-санітар медичного підрозділу батальйону Свобода четвертої бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України Михайло Іваночко розповів, що наразі відбувається на фронті. Він також відповів, чи вистачає бійцям боєприпасів.

Про це Михайло Іваночко говорив в ефірі Новини.LIVE у понеділок, 18 березня.

Ситуація на фронті

Іваночко зазначив, що навіть на сантиметр окупанти не просунулися, тому це дуже тішить. Він каже, що його бригада дійсно бойова та має свою історію, починаючи зі звільнення Київської області. Щодня бійці ліквідовують 10-15 загарбників.

"Зараз ситуація напружна, починаючи від півночі від Сумської області до Херсонської області. Вони всюди насуваються, але б я не сказав, що вони мають такі великі успішні прориви, такий великий успіх", — наголосив він.

Водій-санітар медичного підрозділу батальйону Свобода четвертої бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ наголосив, що тактика російських окупантів не змінилася. Вони б'ють "без ліміту", однак успіху менше.

"Я вам просто наведу такий маленький приклад: ще декілька може місяць півтора назад ми могли тільки мріяти, щоб в Чорному морі міг проплисти наш якийсь корабель, але всупереч усім отим "ждунам", що розганяють зраду, наші "Нептуни" топлять московські кораблі", — заявив Іваночко.

Чи вистачає українським військовим боєприпасів

Депутат Івано-Франківської обласної ради зазначив, що снарядів багато не буває, адже це такий засіб, який оберігає українських військових.

"Снарядів потрібно більше звичайно, але на даний момент, враховуючи те, що ми маємо, ну високоточну зброю, яку нам надали партнери, ми їх чітко знищуємо. Хлопці наші чітко б'ють по їхніх точках. Дуже чітко працює розвідка, яка надає координати", — розповів він.

Іваночко вважає, що через якийсь певний період часу в України буде більше снарядів

"Ми повинні захищатися. Я впевнений, що українська держава випускає і буде випускати ще більше снарядів українського виробництва", — додав він.

Нагадаємо, снайпери Спеціальних сил оборони успішно виконали нічну операцію. Вони знищили групу противника на Херсонському напрямку.

Також на Авдіївському напрямку війни російські силовики активно використовують БпЛА для розвідки розміщення позицій українських оборонців. Зенітники бригади "Маґура" стоять на сторожі і впевнено керуються в управлінні цією загрозою