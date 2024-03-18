В НГУ рассказали, что происходит на фронте и хватает ли бойцам оружия

Депутат Ивано-Франковского областного совета, водитель-санитар медицинского подразделения батальона Свобода четвертой бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины Михаил Иваночко рассказал, что сейчас происходит на фронте. Он также ответил, хватает ли бойцам боеприпасов.

Об этом Михаил Иваночко говорил в эфире Новини.LIVE в понедельник, 18 марта.

Ситуация на фронте

Иваночко отметил, что даже на сантиметр оккупанты не продвинулись, поэтому это очень радует. Он говорит, что его бригада действительно боевая и имеет свою историю, начиная с освобождения Киевской области. Каждый день бойцы ликвидируют 10-15 захватчиков.

"Сейчас ситуация напряженная, начиная от севера от Сумской области до Херсонской области. Они везде надвигаются, но я бы не сказал, что они имеют такие большие успешные прорывы, такой большой успех", — подчеркнул он.

Водитель-санитар медицинского подразделения батальона Свобода четвертой бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ подчеркнул, что тактика российских оккупантов не изменилась. Они бьют "без лимита", однако успеха меньше.

"Я вам просто приведу такой маленький пример: еще несколько может месяц полтора назад мы могли только мечтать, чтобы в Черном море мог проплыть наш какой-то корабль, но вопреки всем тем "ждунам", разгоняющим предательство, наши "Нептуны" топят московские корабли". – заявил Иваночко.

Хватает ли украинским военным боеприпасов

Депутат Ивано-Франковского областного совета отметил, что снарядов много не бывает, ведь это такое средство, которое оберегает украинских военных.

"Снарядов нужно больше конечно, но на данный момент, учитывая то, что мы имеем, ну высокоточное оружие, которое нам предоставили партнеры, мы их четко уничтожаем. Парни наши четко бьют по их точкам. Очень четко работает разведка, которая предоставляет координаты", — рассказал он.

Иваночко считает, что через какой-то период времени у Украины будет больше снарядов

"Мы должны защищаться. Я уверен, что украинское государство выпускает и будет выпускать еще больше снарядов украинского производства", — добавил он.

Напомним, снайперы Специальных сил обороны успешно выполнили ночную операцию. Они уничтожили группу противника на Херсонском направлении.

Также на Авдеевском направлении войны российские силовики активно используют БпЛА для разведки размещения позиций украинских защитников. Зенитчики бригады "Магура" стоят на страже и уверенно руководствуются в управлении этой угрозой.