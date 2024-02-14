Сценарії закінчення війни та F-16 для України — прямий ефір Новини.LIVE

Коли Україні чекати на західні винищувачі F-16, як закінчиться війна і чи могла наша держава її уникнути? На ці та інші теми говорять експрем'єр-міністр України Юрій Єхануров разом з ведучою Новини.LIVE Юлією Литвиненко.

Прямий ефір можна подивитися о 19:00 за посиланням Новини.LIVE.

Війна в Україні — коли чекати на F-16

У прямому ефірі обговорюють такі теми:

— Гонка озброєння: які можливості українського ВПК?

— Коли наша держава отримає винищувачі F-16?

— Війна в Україні: які сценарії завершення та чи можна було уникнути?

— Хто союзники України?

— Коли Україну запросять в НАТО та ЄС?

Нагадаємо, днями Юрій Ігнат заявив, що для того, аби Україна отримала винищувачі F-16, спершу пілоти та інженери повинні завершити на них навчання. Також Україна має підготувати відповідну інфраструктуру для базування таких літаків.

Також раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів, що передача нашій країні винищувачів F-16 йде чітко за планом. Наразі ризиків щодо зриву постачання немає, тому скоро вони прибудуть до України.