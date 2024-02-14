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Сценарії закінчення війни та F-16 для України — прямий ефір Новини.LIVE

14 лютого 2024 р. 19:00

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19:00 Сценарії закінчення війни та F-16 для України — прямий ефір Новини.LIVE

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18:30 ДБР арештувало майно художниці Морозюк

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17:14 Яка різниця між ВІЛ та СНІД — Комаровський розповів про симптоми та ризики інфікування

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16:30 День закоханих — як змінилися ціни та попит на квіти у Києві

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15:45 До закону про мобілізацію вносять правки — чи блокуватимуть рахунки ухилянтів

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14:55 Аспіранти можуть отримати відстрочку — депутатка розповіла про правки до мобілізаційного закону

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14:10 Військова розповіла, з якими проблемами стикаються жінки у війську

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12:50 В Україні скоротять кількість ВНЗ — депутатка назвала причину

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12:15 У "Слузі народу" анонсували велике кадрове "перезавантаження" держави

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11:40 Військовий розповів, як рекрутингові центри впливають на репутацію ТЦК

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19:00 Сценарії закінчення війни та F-16 для України — прямий ефір Новини.LIVE

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18:30 ДБР арештувало майно художниці Морозюк

Text

17:14 Яка різниця між ВІЛ та СНІД — Комаровський розповів про симптоми та ризики інфікування

Text

16:30 День закоханих — як змінилися ціни та попит на квіти у Києві

Text

15:45 До закону про мобілізацію вносять правки — чи блокуватимуть рахунки ухилянтів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:55 Аспіранти можуть отримати відстрочку — депутатка розповіла про правки до мобілізаційного закону

Text

14:10 Військова розповіла, з якими проблемами стикаються жінки у війську

Text

12:50 В Україні скоротять кількість ВНЗ — депутатка назвала причину

Text

12:15 У "Слузі народу" анонсували велике кадрове "перезавантаження" держави

Text

11:40 Військовий розповів, як рекрутингові центри впливають на репутацію ТЦК

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Коли Україні чекати на західні винищувачі F-16, як закінчиться війна і чи могла наша держава її уникнути? На ці та інші теми говорять експрем'єр-міністр України Юрій Єхануров разом з ведучою Новини.LIVE Юлією Литвиненко. 

Прямий ефір можна подивитися о 19:00 за посиланням Новини.LIVE. 

Війна в Україні — коли чекати на F-16

У прямому ефірі обговорюють такі теми:

— Гонка озброєння: які можливості українського ВПК?

— Коли наша держава отримає винищувачі F-16?

— Війна в Україні: які сценарії завершення та чи можна було уникнути?

— Хто союзники України?

— Коли Україну запросять в НАТО та ЄС?

Нагадаємо, днями Юрій Ігнат заявив, що для того, аби Україна отримала винищувачі F-16, спершу пілоти та інженери повинні завершити на них навчання. Також Україна має підготувати відповідну інфраструктуру для базування таких літаків. 

Також раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів, що передача нашій країні винищувачів F-16 йде чітко за планом. Наразі ризиків щодо зриву постачання немає, тому скоро вони прибудуть до України.

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18:49 На кордоні з Польщею через блокаду фермерів застрягло тисячі вантажівок

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18:46 В Мінцифри розповіли про нову ідею бронювання, яку передали до Кабміну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:32 Вибухи на Донеччині — росіяни вбили двох людей під час обстрілу Миколаївки

18:20 Від початку року рибні браконьєри Одещини завдали державі понад 2 мільйони збитків

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19:00 Сценарії закінчення війни та F-16 для України — прямий ефір Новини.LIVE

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