Сценарии окончания войны и F-16 для Украины — прямой эфир Новини.LIVE

Когда Украине ждать западных истребителей F-16, как закончится война и могло ли наше государство ее избежать? На эти и другие темы говорят экс-премьер-министр Украины Юрий Ехануров вместе с ведущей Новини.LIVE Юлией Литвиненко.

Прямой эфир можно посмотреть в 19.00 по ссылке Новини.LIVE.

Война в Украине — когда ждать F-16

В прямом эфире обсуждают следующие темы:

— Гонка вооружения: каковы возможности украинского ВПК?

— Когда наше государство получит истребители F-16?

— Война в Украине: какие сценарии завершения и можно ли было избежать?

— Кто союзники Украины?

— Когда Украину пригласят в НАТО и ЕС?

Напомним, на днях Юрий Игнат заявил, что для того чтобы Украина получила истребители F-16, сначала пилоты и инженеры должны завершить на них обучение. Также Украина должна подготовить соответствующую инфраструктуру по базированию таких самолетов.

Также ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил, что передача нашей стране истребителей F-16 идет четко по плану. Пока рисков по срыву поставок нет, поэтому скоро они прибудут в Украину.