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Сценарии окончания войны и F-16 для Украины — прямой эфир Новини.LIVE

14 февраля 2024 г. 19:00

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19:00 Сценарии окончания войны и F-16 для Украины — прямой эфир Новини.LIVE

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18:30 ГБР арестовало имущество художницы Морозюк

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17:14 Какая разница между ВИЧ и СПИД — Комаровский рассказал о симптомах и рисках инфицирования

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16:30 День влюбленных — как изменились цены и спрос на цветы в Киеве

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15:45 В закон о мобилизации вносятся правки — будут ли блокировать счета уклонистов

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14:55 Аспиранты могут получить отсрочку — депутат рассказала о правках к мобилизационному закону

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14:10 Военная рассказала, с какими проблемами сталкиваются женщины в армии

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12:50 В Украине сократят количество вузов — депутат назвала причину

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12:15 В "Слуге народа" анонсировали большую кадровую "перезагрузку" государства

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11:40 Военный рассказал, как рекрутинговые центры влияют на репутацию ТЦК

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19:00 Сценарии окончания войны и F-16 для Украины — прямой эфир Новини.LIVE

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18:30 ГБР арестовало имущество художницы Морозюк

Text

17:14 Какая разница между ВИЧ и СПИД — Комаровский рассказал о симптомах и рисках инфицирования

Text

16:30 День влюбленных — как изменились цены и спрос на цветы в Киеве

Text

15:45 В закон о мобилизации вносятся правки — будут ли блокировать счета уклонистов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:55 Аспиранты могут получить отсрочку — депутат рассказала о правках к мобилизационному закону

Text

14:10 Военная рассказала, с какими проблемами сталкиваются женщины в армии

Text

12:50 В Украине сократят количество вузов — депутат назвала причину

Text

12:15 В "Слуге народа" анонсировали большую кадровую "перезагрузку" государства

Text

11:40 Военный рассказал, как рекрутинговые центры влияют на репутацию ТЦК

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Когда Украине ждать западных истребителей F-16, как закончится война и могло ли наше государство ее избежать? На эти и другие темы говорят экс-премьер-министр Украины Юрий Ехануров вместе с ведущей Новини.LIVE Юлией Литвиненко.

Прямой эфир можно посмотреть в 19.00 по ссылке Новини.LIVE.

Война в Украине — когда ждать F-16

В прямом эфире обсуждают следующие темы:

— Гонка вооружения: каковы возможности украинского ВПК?

— Когда наше государство получит истребители F-16?

— Война в Украине: какие сценарии завершения и можно ли было избежать?

— Кто союзники Украины?

— Когда Украину пригласят в НАТО и ЕС?

Напомним, на днях Юрий Игнат заявил, что для того чтобы Украина получила истребители F-16, сначала пилоты и инженеры должны завершить на них обучение. Также Украина должна подготовить соответствующую инфраструктуру по базированию таких самолетов.

Также ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил, что передача нашей стране истребителей F-16 идет четко по плану. Пока рисков по срыву поставок нет, поэтому скоро они прибудут в Украину.

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18:46 В Минцифры рассказали о новой идее бронирования, которую передали в Кабмин

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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