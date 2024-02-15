Стрілецький бій у Кринках — як ЗСУ майстерно знищують окупантів

Збройні сили України утримують плацдарм на лівобережжі Херсонської області вже останні пів року. У населеному пункті Кринки російські окупанти атакують позиції українських захисників по декілька разів на день.

Кадри стрілецького бою показали в ефірі телемарафону, передає канал Ми — Україна.

Стрілецький бій ЗСУ з окупантами в Кринках

Як повідомляється, до повномасштабного вторгнення населений пункт Кринки був привабливою рекреаційною зоною. На цій території було безліч баз відпочинку та дач. Крім того, заможні херсонці будували там собі приватні садиби.

Після приходу окупантів Кринки перетворилися на руїни. На оприлюднених кадрах не видно жодного вцілілого будинку та навіть дерева. Якщо подивитися на землю, то вона практично встелена вирвами від великокаліберних снарядів та керованих авіабомб.

Як розповідають українські бійці, окупанти атакують їх позиції по декілька разів за день. Вступаючи у бій з ворогом, захисники відповідають йому короткими чергами. За декілька хвилин той відступає.

Нагадаємо, раніше військовослужбовці Херсонської зенітно-ракетної бригади показали відео майстерного знищення на півдні України російського розвідувального дрона ZALA-421.

Крім того, СБУ заочно висунула звинувачення проти генерал-лейтенанта ЗС РФ Якова Резанцева, який командував захопленням Херсонщини та наказав захопити аеродром у Чорнобаївці.