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Стрелковый бой в Крынках — как ВСУ мастерски уничтожают оккупантов

Стрелковый бой в Крынках — как ВСУ мастерски уничтожают оккупантов

15 февраля 2024 г. 10:25

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09:50 Вез груз в Севастополь — Буданов рассказал детали уничтожения корабля "Цезарь Куников"

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19:00 Сценарии окончания войны и F-16 для Украины — прямой эфир Новини.LIVE

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Вооруженные силы Украины удерживают плацдарм на левобережье Херсонской области последние полгода. В населенном пункте Крынки российские оккупанты атакуют позиции украинских защитников по несколько раз в день.

Кадры стрелкового боя показали в эфире телемарафона, передает канал Мы — Украина.

Стрелковый бой ВСУ с оккупантами в Крынках

Как сообщается, до полномасштабного вторжения населенный пункт Крынки был привлекательной рекреационной зоной. На этой территории было множество баз отдыха и дач. Кроме того, зажиточные херсонцы строили там себе частные дома.

После прихода оккупантов Кринки превратились в руины. На обнародованных кадрах не видно ни одного уцелевшего дома и даже дерева. Если посмотреть на землю, то она практически устлана воронками от крупнокалиберных снарядов и управляемых авиабомб.

Как рассказывают украинские бойцы, оккупанты атакуют их позиции по несколько раз в день. Вступая в бой с врагом, защитники отвечают ему короткими очередями. Через несколько минут тот отступает.

Напомним, ранее военнослужащие Херсонской зенитно-ракетной бригады показали видео мастерского уничтожения на юге Украины российского разведывательного дрона ZALA-421.

Кроме того, СБУ заочно предъявила обвинения против генерал-лейтенанта ВС РФ Якова Резанцева, командовавшего захватом Херсонщины и приказавшего захватить аэродром в Чернобаевке.

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