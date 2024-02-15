Стрелковый бой в Крынках — как ВСУ мастерски уничтожают оккупантов

Вооруженные силы Украины удерживают плацдарм на левобережье Херсонской области последние полгода. В населенном пункте Крынки российские оккупанты атакуют позиции украинских защитников по несколько раз в день.

Кадры стрелкового боя показали в эфире телемарафона, передает канал Мы — Украина.

Стрелковый бой ВСУ с оккупантами в Крынках

Как сообщается, до полномасштабного вторжения населенный пункт Крынки был привлекательной рекреационной зоной. На этой территории было множество баз отдыха и дач. Кроме того, зажиточные херсонцы строили там себе частные дома.

После прихода оккупантов Кринки превратились в руины. На обнародованных кадрах не видно ни одного уцелевшего дома и даже дерева. Если посмотреть на землю, то она практически устлана воронками от крупнокалиберных снарядов и управляемых авиабомб.

Как рассказывают украинские бойцы, оккупанты атакуют их позиции по несколько раз в день. Вступая в бой с врагом, защитники отвечают ему короткими очередями. Через несколько минут тот отступает.

Напомним, ранее военнослужащие Херсонской зенитно-ракетной бригады показали видео мастерского уничтожения на юге Украины российского разведывательного дрона ZALA-421.

Кроме того, СБУ заочно предъявила обвинения против генерал-лейтенанта ВС РФ Якова Резанцева, командовавшего захватом Херсонщины и приказавшего захватить аэродром в Чернобаевке.