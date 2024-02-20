Справа Майдану — у ДБР розповіли про результати слідства за останні чотири роки

Десять років тому під час Революції гідності на Майдані Незалежності почалися масові вбивства активістів. За останні чотири роки у цій справі передали 117 обвинувальних актів до суду. Фігурантам може загрожувати довічне ув'язнення.

Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Результати слідства у справі Майдану

За словами Сап'ян, в обвинувальних актах фігурують перші особи України, які керували державою 2013-2014 року.

"Це від екс-президента Януковича до колишнього очільника "Беркуту" Косюка — це все наразі перебуває в суді. А там і колишній очільник СБУ, очільник Міністерства оборони, очільник Міністерства внутрішніх справ та інші. Вони всі постануть перед судом", — сказала Сап'ян.

Вона додала, що дуже важливо, щоб цей процес був доконаним хоча б у заочній формі.

"Суд може присудити цим екс-високопосадовцям довічне ув'язнення з конфіскацією майна", — сказала Сап'ян.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 20 лютого вшанував пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні. Разом зі своєю дружиною він поклав квіти та запалив лампадку біля меморіалу Героїв.

Також президент звернувся до українців у День пам'яті загиблих Героїв Небесної Сотні. Він закликав громадян пам'ятати подвиг тих, хто віддав своє життя за свободу.