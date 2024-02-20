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Дело Майдана — в ГБР рассказали о результатах следствия за последние четыре года

Дело Майдана — в ГБР рассказали о результатах следствия за последние четыре года

20 февраля 2024 г. 13:01

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10:17 Зеленский посетил позиции ВСУ вблизи Купянска

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Десять лет назад во время Революции достоинства на Майдане Независимости начались массовые убийства активистов. За последние четыре года по этому делу было передано 117 обвинительных актов в суд. Фигурантам может грозить пожизненное заключение.

Об этом заявила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Результаты следствия по делу Майдана

По словам Сапьян, в обвинительных актах фигурируют первые лица Украины, руководившие государством 2013-2014 гг.

"Это от экс-президента Януковича до бывшего главы "Беркута" Косюка — это все сейчас находится в суде. А там и бывший глава СБУ, глава Министерства обороны, глава Министерства внутренних дел и другие. Они все предстанут перед судом", — сказала Сапьян.

Она добавила, что очень важно, чтобы этот процесс был совершен хотя бы в заочной форме.

"Суд может присудить этим экс-чиновникам пожизненное заключение с конфискацией имущества", — сказала Сапьян.

Напомним, Владимир Зеленский 20 февраля почтил память погибших Героев Небесной Сотни. Вместе со своей женой он возложил цветы и зажег лампадку у мемориала Героев.

Также президент обратился к украинцам в День памяти погибших Героев Небесной Сотни. Он призвал граждан помнить подвиг тех, кто отдал свою жизнь за свободу.

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