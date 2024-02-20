Дело Майдана — в ГБР рассказали о результатах следствия за последние четыре года

Десять лет назад во время Революции достоинства на Майдане Независимости начались массовые убийства активистов. За последние четыре года по этому делу было передано 117 обвинительных актов в суд. Фигурантам может грозить пожизненное заключение.

Об этом заявила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Результаты следствия по делу Майдана

По словам Сапьян, в обвинительных актах фигурируют первые лица Украины, руководившие государством 2013-2014 гг.

"Это от экс-президента Януковича до бывшего главы "Беркута" Косюка — это все сейчас находится в суде. А там и бывший глава СБУ, глава Министерства обороны, глава Министерства внутренних дел и другие. Они все предстанут перед судом", — сказала Сапьян.

Она добавила, что очень важно, чтобы этот процесс был совершен хотя бы в заочной форме.

"Суд может присудить этим экс-чиновникам пожизненное заключение с конфискацией имущества", — сказала Сапьян.

Напомним, Владимир Зеленский 20 февраля почтил память погибших Героев Небесной Сотни. Вместе со своей женой он возложил цветы и зажег лампадку у мемориала Героев.

Также президент обратился к украинцам в День памяти погибших Героев Небесной Сотни. Он призвал граждан помнить подвиг тех, кто отдал свою жизнь за свободу.