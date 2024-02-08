Скільки цивільних проживає в Авдіївці та чи є серед них діти — Барабаш відповів

Станом на сьогоднішній день, в Авдіївці на Донеччині залишається 941 цивільних мешканців. Всі вони переважно літні люди, які навряд чи погодяться покинути місто. Що стосується дітей, їх вже давно евакуювали.

Про це розповів керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Як відбувається евакуація в Авдіївці

За словами Віталія Барабаша, евакуація в Авдіївці відбувається не щодня у зв'язку з обстрілами росіян. Лише від початку 2024-го ворог випустив по місту 800 керованих авіаційних ракет.

"Вчора в нас евакуації не було у зв'язку з безпековою складовою. Дійсно дуже багато вчора обстрілів. Якщо говорити за добу, то близько 50 масованих обстрілів відбулося, близько 40 авіабомбових ударів", — сказав Барабаш.

Через це, як додав він, руйнування у місті критичні, умови для проживання, відповідно, теж неналежні. Водночас, у ньому продовжують залишатися люди, здебільшого похилого віку. Станом на 8 лютого це 941 особа, переважна більшість з яких навряд чи покинуть свої домівки.

"На жаль, більшість цих людей, які в місті, вони навряд чи поїдуть, хоча є заявки на евакуацію. Люди живуть в підвалах, розбитих будівлях, в них немає світла, газу, тепла, водозабезпеченя. Якщо нам вдасться ще 100-150 людей вивезти, то це буде добре", — додав Барабаш.

Що стосується дітей, то їх вже давно евакуювали. Їх вивезли ще до прийняття постанови про примусову евакуацію.

Нагадаємо, в Авдіївці на Донеччині ситуація залишається напруженою по усій лінії навколо міста, російські окупанти кидають туди велику кількість своїх ресурсів. Водночас, що стосується певних просувань ворога на цій ділянці, такої інформації поки немає.

Додамо, за минулу добу Сили оборони на Авдіївському напрямку відбили 40 атак російських загарбників.