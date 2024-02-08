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Скільки цивільних проживає в Авдіївці та чи є серед них діти — Барабаш відповів

Скільки цивільних проживає в Авдіївці та чи є серед них діти — Барабаш відповів

08 лютого 2024 р. 14:08

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13:51 Юрист пояснив, чому створення електронного кабінету для військовозобов'язаних — сумнівна ідея

Text

12:45 Поляки готують нову блокаду на кордоні з Україною — Демченко розповів деталі

Text

11:45 Напруга по всьому фронті — Барабаш про ситуацію в Авдіївці та чи мають росіяни просування

Text

11:00 Військовий розповів, чого критично не вистачає на фронті та як змінились пріоритети бою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:20 Запорізька область під обстрілами — Федоров розповів про ситуацію в регіоні

Text

09:30 Ситуація на ЗАЕС та масове виробництво БПЛа в Україні — новини за 7 лютого

Text

07:51 Провал голосування у Сенаті та ситуація в Авдіївці — ефір Новини.LIVE

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Станом на сьогоднішній день, в Авдіївці на Донеччині залишається 941 цивільних мешканців. Всі вони переважно літні люди, які навряд чи погодяться покинути місто. Що стосується дітей, їх вже давно евакуювали.

Про це розповів керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Як відбувається евакуація в Авдіївці

За словами Віталія Барабаша, евакуація в Авдіївці відбувається не щодня у зв'язку з обстрілами росіян. Лише від початку 2024-го ворог випустив по місту 800 керованих авіаційних ракет.

"Вчора в нас евакуації не було у зв'язку з безпековою складовою. Дійсно дуже багато вчора обстрілів. Якщо говорити за добу, то близько 50 масованих обстрілів відбулося, близько 40 авіабомбових ударів", — сказав Барабаш. 

Через це, як додав він, руйнування у місті критичні, умови для проживання, відповідно, теж неналежні. Водночас, у ньому продовжують залишатися люди, здебільшого похилого віку. Станом на 8 лютого це 941 особа, переважна більшість з яких навряд чи покинуть свої домівки. 

"На жаль, більшість цих людей, які в місті, вони навряд чи поїдуть, хоча є заявки на евакуацію. Люди живуть в підвалах, розбитих будівлях, в них немає світла, газу, тепла, водозабезпеченя. Якщо нам вдасться ще 100-150 людей вивезти, то це буде добре", — додав Барабаш. 

Що стосується дітей, то їх вже давно евакуювали. Їх вивезли ще до прийняття постанови про примусову евакуацію. 

Нагадаємо, в Авдіївці на Донеччині ситуація залишається напруженою по усій лінії навколо міста, російські окупанти кидають туди велику кількість своїх ресурсів. Водночас, що стосується певних просувань ворога на цій ділянці, такої інформації поки немає. 

Додамо, за минулу добу Сили оборони на Авдіївському напрямку відбили 40 атак російських загарбників. 

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14:13 Військовий з позивним "Терен", який втратив дві ноги на війні, запустив власне тревел-шоу

14:12 На Київщині зафіксували кілька температурних рекордів — де було найтепліше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:10 Експосадовець Укртрансбезпеки влаштував побори з перевізників в Києві

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12:45 Поляки готують нову блокаду на кордоні з Україною — Демченко розповів деталі

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11:45 Напруга по всьому фронті — Барабаш про ситуацію в Авдіївці та чи мають росіяни просування

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11:00 Військовий розповів, чого критично не вистачає на фронті та як змінились пріоритети бою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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