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Сколько гражданских проживает в Авдеевке и есть ли среди них дети — Барабаш ответил

Сколько гражданских проживает в Авдеевке и есть ли среди них дети — Барабаш ответил

8 февраля 2024 г. 14:08

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11:45 Напряжение по всему фронту — Барабаш о ситуации в Авдеевке и есть ли у россиян продвижение

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:20 Запорожская область под обстрелами — Федоров рассказал о ситуации в регионе

Text

09:30 Ситуация на ЗАЭС и массовое производство БПЛа в Украине — новости за 7 февраля

Text

07:51 Провал голосования в Сенате и ситуация в Авдеевке — эфир Новини.LIVE

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По состоянию на сегодняшний день, в Авдеевке Донецкой области остается 941 гражданских жителей. Все они преимущественно пожилые люди, которые вряд ли согласятся покинуть город. Что касается детей, их уже давно эвакуировали.

Об этом рассказал руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Как происходит эвакуация в Авдеевке

По словам Виталия Барабаша, эвакуация в Авдеевке проходит не каждый день в связи с обстрелами россиян. Лишь с начала 2024 года враг выпустил по городу 800 управляемых авиационных ракет.

"Вчера у нас эвакуации не было в связи с составляющей безопасности. Действительно очень много вчера обстрелов. Если говорить за сутки, то около 50 массированных обстрелов произошло, около 40 авиабомбовых ударов", — сказал Барабаш.

Поэтому, как добавил он, разрушения в городе критические, условия для проживания, соответственно, тоже ненадлежащие. В то же время, в нем продолжают оставаться люди, в основном пожилые люди. По состоянию на 8 февраля это 941 человек, подавляющее большинство из которых вряд ли покинут свои дома.

"К сожалению, большинство этих людей, которые в городе, они вряд ли уедут, хотя есть заявки на эвакуацию. Люди живут в подвалах, разбитых зданиях, у них нет света, газа, тепла, водоснабжения. Если нам удастся еще 100-150 человек вывезти, это будет хорошо", — добавил Барабаш.

Что касается детей, то их уже давно эвакуировали. Их вывезли еще до принятия постановления о принудительной эвакуации.

Напомним, в Авдеевке Донецкой области ситуация остается напряженной по всей линии вокруг города, российские оккупанты бросают туда большое количество своих ресурсов. В то же время, что касается определенных продвижений врага на этом участке, такой информации пока нет.

За прошедшие сутки Силы обороны на Авдеевском направлении отбили 40 атак российских захватчиков.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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