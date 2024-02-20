Скільки ще триватиме розслідування у справі Майдану — у ДБР відповіли

Розслідування у справі Майдану може тривати ще не один рік. На це, зокрема, впливає велика кількість фігурантів.

Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Коли завершать розслідувати справу Майдану

За словами Сап'ян, справа Майдану — це безперервний процес, який триватиме ще багато років через велику кількість учасників — 900 тисяч осіб. З них — 60 тисяч правоохоронців.

"Хто стежив, а хто в результаті застосовував зброю проти мирних учасників мітингу. Треба розуміти, що це українці з різних регіонів. Є й ті, що перейшли на бік ворога, зокрема, зі спецпідрозділу "Беркут", — сказала Сап'ян.

Вона наголосила, що слідству вже відомі імена тих, хто стріляв у мирних на Майдані. Обвинувальні акти проти них скеровані до суду.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 20 лютого вшанував пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні. Разом зі своєю дружиною він поклав квіти та запалив лампадку біля меморіалу Героїв.

Також президент звернувся до українців у День пам'яті загиблих Героїв Небесної Сотні. Він закликав громадян пам'ятати подвиг тих, хто віддав своє життя за свободу.