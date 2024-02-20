Сколько еще будет продолжаться расследование по делу Майдана — в ДБР ответили

Расследование по делу Майдана может занять еще не один год. На это в частности влияет большое количество фигурантов.

Об этом заявила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Когда завершат расследование дела Майдана

По словам Сапьян, дело Майдана — это непрерывный процесс, который продлится еще много лет из-за большого количества участников — 900 тысяч человек. Из них — 60 тысяч правоохранителей.

"Кто следил, а кто в результате применял оружие против мирных участников митинга. Надо понимать, что это украинцы из разных регионов. Есть и те, кто перешел на сторону врага, в частности, из спецподразделения "Беркут", — сказала Сапьян.

Она подчеркнула, что следствию уже известны имена стрелявших в мирных на Майдане. Обвинительные акты против них направлены в суд.

Напомним, Владимир Зеленский 20 февраля почтил память погибших Героев Небесной Сотни. Вместе со своей женой он возложил цветы и зажег лампадку у мемориала Героев.

Также президент обратился к украинцам в День памяти погибших Героев Небесной Сотни. Он призвал граждан помнить подвиг тех, кто отдал свою жизнь за свободу.