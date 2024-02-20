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Сколько еще будет продолжаться расследование по делу Майдана — в ДБР ответили

Сколько еще будет продолжаться расследование по делу Майдана — в ДБР ответили

20 февраля 2024 г. 13:44

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13:44 Сколько еще будет продолжаться расследование по делу Майдана — в ДБР ответили

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09:32 РФ не прекращает штурмы на Запорожье — имеют ли оккупанты успехи

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07:57 Десять лет событий на Майдане — эфир Новини.LIVE

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14:58 Порошенко с женой почтили память Небесной Сотни

Text

14:24 Киевляне почтили память павших на Майдане

Text

13:44 Сколько еще будет продолжаться расследование по делу Майдана — в ДБР ответили

Text

13:01 Дело Майдана — в ГБР рассказали о результатах следствия за последние четыре года

Text

12:21 Плата за выборы — Шмыгаль прокомментировал смерть Навального

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:44 Сколько истребителей может производить РФ в год — эксперт назвал цифру

Text

10:59 Гайдай рассказал, для чего россиянам Авдеевка и как им удалось захватить город

Text

10:17 Зеленский посетил позиции ВСУ вблизи Купянска

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09:32 РФ не прекращает штурмы на Запорожье — имеют ли оккупанты успехи

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07:57 Десять лет событий на Майдане — эфир Новини.LIVE

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Расследование по делу Майдана может занять еще не один год. На это в частности влияет большое количество фигурантов.

Об этом заявила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Когда завершат расследование дела Майдана

По словам Сапьян, дело Майдана — это непрерывный процесс, который продлится еще много лет из-за большого количества участников — 900 тысяч человек. Из них — 60 тысяч правоохранителей.

"Кто следил, а кто в результате применял оружие против мирных участников митинга. Надо понимать, что это украинцы из разных регионов. Есть и те, кто перешел на сторону врага, в частности, из спецподразделения "Беркут", — сказала Сапьян.

Она подчеркнула, что следствию уже известны имена стрелявших в мирных на Майдане. Обвинительные акты против них направлены в суд.

Напомним, Владимир Зеленский 20 февраля почтил память погибших Героев Небесной Сотни. Вместе со своей женой он возложил цветы и зажег лампадку у мемориала Героев.

Также президент обратился к украинцам в День памяти погибших Героев Небесной Сотни. Он призвал граждан помнить подвиг тех, кто отдал свою жизнь за свободу.

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15:00 Народный синоптик Диденко назвала регионы, где завтра будет мокрый снег и дожди

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:48 Украинские перевозчики начали ответный протест на границе с Польшей

14:45 Работа Черноморского коридора – сколько кораблей на загрузке в портах

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13:44 Сколько еще будет продолжаться расследование по делу Майдана — в ДБР ответили

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