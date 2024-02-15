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Що відомо про масовану атака окупантів на Україну — ефір Новини.LIVE

15 лютого 2024 р. 08:03

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08:03 Що відомо про масовану атака окупантів на Україну — ефір Новини.LIVE

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19:00 Сценарії закінчення війни та F-16 для України — прямий ефір Новини.LIVE

Text

18:30 ДБР арештувало майно художниці Морозюк

Text

17:14 Яка різниця між ВІЛ та СНІД — Комаровський розповів про симптоми та ризики інфікування

Text

16:30 День закоханих — як змінилися ціни та попит на квіти у Києві

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:45 До закону про мобілізацію вносять правки — чи блокуватимуть рахунки ухилянтів

Text

14:55 Аспіранти можуть отримати відстрочку — депутатка розповіла про правки до мобілізаційного закону

Text

14:10 Військова розповіла, з якими проблемами стикаються жінки у війську

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12:50 В Україні скоротять кількість ВНЗ — депутатка назвала причину

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Російські окупанти в ніч проти 15 лютого здійснили масований обстріл України. Влучання зафіксовано в різних областях країни.

Що відомо про чергову атаку РФ можна дізнатися в ефірі Новини.LIVE.

Ефір Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали: перший заступник РНБО (2008-2011) Степан Гавриш, політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, польський політолог Якуб Корейба, офіцер секції S3, 3-го батальйону "Свобода" 4-ї Бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" Андрій Кривущенко, політичний та громадський діяч Микола Томенко, нардеп від "Слуги народу" Георгій Мазурашу, речник Військово-Морських Сил ЗС України капітан третього рангу Дмитро Плетенчук.

Вони обговорять початок роботи Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, Коаліції дронів та зусилля із розмінування України. Гості студії поговорять також про літаки F-16 для ЗСУ, знищення російського ВДК "Цезарь Куніков" та можливе блокування Telegram через ризики для національної безпеки. 

Нагадаємо, окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки загарбників постраждала одна людина.

Також армія Росії атакувала Львів. Зафіксовані влучання по місту. Наразі інформації про потерпілих немає.

Під ударом ворога опинилася й Полтавська область. Загарбники обстріляли складське приміщення у Миргородському районі.

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08:52 Тухель ухвалив важливе рішення про майбутнє після поразки від Лаціо

08:44 РФ атакувала обʼєкти цивільної інфраструктури у Дніпропетровській області

08:41 У МЗС Естонії спрогнозували, коли Росія може напасти на НАТО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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