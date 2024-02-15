Что известно о массированной атаке оккупантов на Украину — эфир Новини.LIVE

Российские оккупанты в ночь на 15 февраля совершили массированный обстрел Украины. Попадания зафиксированы в разных областях страны.

Что известно об очередной атаке РФ можно узнать в эфире Новини.LIVE.

Эфир Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали: первый заместитель СНБО (2008-2011) Степан Гавриш, политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, польский политолог Якуб Корейба, офицер секции S3, 3-го батальона "Свобода 4-й Бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" Андрей Кривущенко, политический и общественный деятель Николай Томенко, нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу, спикер Военно-Морских Сил ВС Украины капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук.

Они обсудят начало работы Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, Коалиции дронов и усилия по разминированию Украины. Гости студии поговорят также о самолетах F-16 для ВСУ, уничтожении российского БДК "Цезарь Куников" и возможной блокировке Telegram из-за рисков для национальной безопасности.

Напомним, оккупанты обстреляли Запорожье. В результате атаки захватчиков пострадал один человек.

Также армия России атаковала Львов. Зафиксированы попадания по городу. Сейчас информации о пострадавших нет.

Под ударом врага оказалась и Полтавская область. Захватчики обстреляли складское помещение в Миргородском районе.