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Что известно о массированной атаке оккупантов на Украину — эфир Новини.LIVE

15 февраля 2024 г. 8:03

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08:03 Что известно о массированной атаке оккупантов на Украину — эфир Новини.LIVE

14 февраля 2024
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19:50 Корабль "Цезарь Куников" на дне, коррупция в Минобороны — новости 14 февраля

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19:00 Сценарии окончания войны и F-16 для Украины — прямой эфир Новини.LIVE

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18:30 ГБР арестовало имущество художницы Морозюк

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17:14 Какая разница между ВИЧ и СПИД — Комаровский рассказал о симптомах и рисках инфицирования

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16:30 День влюбленных — как изменились цены и спрос на цветы в Киеве

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15:45 В закон о мобилизации вносятся правки — будут ли блокировать счета уклонистов

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14:55 Аспиранты могут получить отсрочку — депутат рассказала о правках к мобилизационному закону

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14:10 Военная рассказала, с какими проблемами сталкиваются женщины в армии

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12:50 В Украине сократят количество вузов — депутат назвала причину

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Новость с видео

08:03 Что известно о массированной атаке оккупантов на Украину — эфир Новини.LIVE

14 февраля 2024
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19:50 Корабль "Цезарь Куников" на дне, коррупция в Минобороны — новости 14 февраля

Text

19:00 Сценарии окончания войны и F-16 для Украины — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:30 ГБР арестовало имущество художницы Морозюк

Text

17:14 Какая разница между ВИЧ и СПИД — Комаровский рассказал о симптомах и рисках инфицирования

Text

16:30 День влюбленных — как изменились цены и спрос на цветы в Киеве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:45 В закон о мобилизации вносятся правки — будут ли блокировать счета уклонистов

Text

14:55 Аспиранты могут получить отсрочку — депутат рассказала о правках к мобилизационному закону

Text

14:10 Военная рассказала, с какими проблемами сталкиваются женщины в армии

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12:50 В Украине сократят количество вузов — депутат назвала причину

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Российские оккупанты в ночь на 15 февраля совершили массированный обстрел Украины. Попадания зафиксированы в разных областях страны.

Что известно об очередной атаке РФ можно узнать в эфире Новини.LIVE.

Эфир Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали: первый заместитель СНБО (2008-2011) Степан Гавриш, политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, польский политолог Якуб Корейба, офицер секции S3, 3-го батальона "Свобода 4-й Бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" Андрей Кривущенко, политический и общественный деятель Николай Томенко, нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу, спикер Военно-Морских Сил ВС Украины капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук.

Они обсудят начало работы Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, Коалиции дронов и усилия по разминированию Украины. Гости студии поговорят также о самолетах F-16 для ВСУ, уничтожении российского БДК "Цезарь Куников" и возможной блокировке Telegram из-за рисков для национальной безопасности.

Напомним, оккупанты обстреляли Запорожье. В результате атаки захватчиков пострадал один человек.

Также армия России атаковала Львов. Зафиксированы попадания по городу. Сейчас информации о пострадавших нет.

Под ударом врага оказалась и Полтавская область. Захватчики обстреляли складское помещение в Миргородском районе.

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