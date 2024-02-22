Росіяни не планують зупинятися — що відбувається в Авдіївці

Українські захисники, які тримають оборону біля Авдіївки, розповіли, що росіяни після захоплення міста не планують зупинятися. Ворог продовжує штурмувати на захід від населеного пункту. Ймовірно, наступні цілі РФ — Мирноград та Покровськ.

Що зараз відбувається в Авдіївці — можна подивитися у відео за посиланням Новини.LIVE.

Яка зараз ситуація в Авдіївці

"На цьому, що взяли Авдіївку, нічого не закінчилось. Вони далі штурмують. За Авдіївкою наступні села — Мирноград і Покровськ. Дуже багато людей, багато обстрілів, КАБи продовжуються. Да, трохи менше, але КАБів достатньо", — сказав один з військових, говорячи про ситуацію в місті.

За словами бійців, зараз ворог може зробити певну перерву та накопичити резерви, після чого знову продовжить атакувати позиції ЗСУ.

Нагадаємо, 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських підрозділів із Авдіївки.

У британській розвідці спрогнозували, куди наступатимуть росіяни після Авдіївки.