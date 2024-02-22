Россияне не планируют останавливаться — что происходит в Авдеевке

Украинские защитники, держащие оборону возле Авдеевки, рассказали, что россияне после захвата города не планируют останавливаться. Враг продолжает штурмовать к западу от населенного пункта. Вероятно, следующие цели РФ — Мирноград и Покровск.

Что сейчас происходит в Авдеевке можно посмотреть в видео по ссылке Новини.LIVE.

Какая сейчас ситуация в Авдеевке

"На этом, что взяли Авдеевку, ничего не закончилось. Они дальше штурмуют. За Авдеевкой следующие села — Мирноград и Покровск. Очень много людей, много обстрелов, КАБы продолжаются. Да, поменьше, но КАБов достаточно", — сказал один из военных, говоря о ситуации в городе.

По словам бойцов, сейчас враг может совершить определенный перерыв и накопить резервы, после чего снова продолжит атаковать позиции ВСУ.

Напомним, 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

В британской разведке спрогнозировали, куда будут наступать россияне после Авдеевки.