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Рішення виводити війська з Авдіївки — Зеленський назвав причину

Рішення виводити війська з Авдіївки — Зеленський назвав причину

17 лютого 2024 р. 18:17

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19:00 Ракети ATACMS для України, підсумки Мюнхенської конференції та політичні амбіції Навальної — ефір

Text

18:33 Депутатка назвала кількість ветеранів війни в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Text

16:26 Ворог суттєво збільшив обстріли — Федоров розповів про ситуацію в Запорізькій області

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15:30 Обернеться проти Польщі — польський журналіст прокоментував блокаду кордону

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14:30 Втрата Авдіївки — Жорін відповів, чи залишились бійці 3 ОШБр на території коксохімзаводу

Text

13:45 Жорін розповів, чому ЗСУ втратили Авдіївку

Text

13:00 Не Авдіївка єдина — Дикий назвав три напрямки, на яких росіяни готують наступ

Text

12:15 Військовий розповів, скільки ще "азовців" перебуває у російському полоні

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Президент України Володимир Зеленський відповів, чому було ухвалено рішення вивести війська з Авдіївки. За його словами, це було логічним рішенням, щоб зберегти життя українців.

Про це глава держави повідомив під час виступу на Мюнхенській конференції у суботу, 17 лютого.

Зеленський про відхід ЗСУ з Авдіївки

Зеленський розповів, що це було правильне рішення, щоб максимально зберегти життя наших людей. І щоб не потрапити до оточення, було ухвалено рішення відійти на інші рубежі. Але це не означає, що Росія щось захопила.

"Росія за 2 роки війни намагалася на сході щось зробити. Вони просто зруйнували кілька маленьких селищ та містечок. Але найбільше, що вони зруйнували - наше життя", — додав Президент.

Зеленський додав, що будь-яка зброя, яку надають партнери України, допомагає відновлювати справедливість на території України.

"Всі знають, що військовослужбовець звільняє території, захищає будинки та людей, тому було прийнято рішення відійти. Але це не означає, що люди відійшли на кілометри", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, при виході з бойових позицій кілька українських воїнів потрапили в полон. Він запевнив, що Україна боротиметься за визволення кожного побратима.

За словами аналітиків ISW, російським окупаційним військам, ймовірно, буде важко просунутися на захід від Авдіївки Донецької області.

Засновник полку "Азов" та командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький подякував бійцям за оборону Авдіївки. Він зазначив, що захисники "дали ворогові гідний бій" у місті.

Крім того, українські військові показали, як виглядало небо над Авдіївкою у ніч проти 17 лютого.

Бійці Третьої окремої штурмової бригади оприлюднили кадри порятунку тяжко поранених воїнів у стабілізаційному пункті в Авдіївці.

Водночас Росія зазнала серйозних втрат в Авдіївці. Спецвійська брали участь у штурмових операціях, до яких вони не були готові, а українські воїни розбили підрозділи ГРУ на підготовлених позиціях в Авдіївці.

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19:09 Чи готові українці відмовитись від польських товарів — думки львів'ян

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18:46 Лубінець відреагував на розстріл українських військовополонених в Авдіївці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:45 В Одеській області скасували ремонт доріг за 112 мільйонів

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19:00 Ракети ATACMS для України, підсумки Мюнхенської конференції та політичні амбіції Навальної — ефір

Text

18:33 Депутатка назвала кількість ветеранів війни в Україні та з якими проблемами вони стикаються

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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