Решение выводить войска из Авдеевки — Зеленский назвал причину

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, почему было принято решение вывести войска из Авдеевки. По его словам, это было логическое решение, чтобы сохранить жизнь украинцев.

Об этом глава государства сообщил во время выступления на Мюнхенской конференции в субботу, 17 февраля.

Зеленский про отход ВСУ с Авдеевки

Зеленский рассказал, что это было правильное решение, чтобы по максимум сохранить жизнь наших людей. И чтобы не попасть в окружение, было принято решение отойти на другие рубежи. Но это не означает, что РФ что-то захватила.

"Россия за 2 года войны пыталась на востоке что-нибудь сделать. Они просто разрушили несколько маленьких селений и городков. Но самое большее, что они разрушили — наша жизнь", — добавил Президент.

Зеленский добавил, что любое оружие, которое предоставляют партнеры Украины, помогает восстанавливать справедливость на территории Украины.

"Все знают, что военнослужащий освобождает территории, защищает дома и людей, поэтому было принято решение отойти. Но это не значит, что люди отошли на километры", — указал Зеленский.

Напомним, при выходе с боевых позиций несколько украинских воинов попали в плен. Он заверил, что Украина будет бороться за освобождение каждого побратима.

По словам аналитиков ISW, российским оккупационным войскам, вероятно, будет трудно продвинуться к западу от Авдеевки Донецкой области. Основатель полка "Азов" и командир Третьей штурмовой бригады Андрей Белецкий поблагодарил бойцов за оборону Авдеевки. Он отметил, что защитники "дали врагу достойный бой" в городе. Кроме того, украинские военные показали, как выглядело небо над Авдеевкой в ночь на 17 февраля.

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады обнародовали кадры спасения тяжелораненых воинов в стабилизационном пункте в Авдеевке.

В то же время Россия понесла серьезные потери в Авдеевке. Спецвойска участвовали в штурмовых операциях, к которым они не были готовы, а украинские воины разбили подразделения ГРУ на подготовленных позициях в Авдеевке.