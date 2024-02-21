РФ штурмує Ласточкине — Жорін про ситуацію на Авдіївському напрямку

Після захоплення Авдіївки на Донеччині армія РФ намагається штурмувати в районі населеного пункту Ласточкине. На цю ділянку фронту ворог кидає велику кількість військової техніки та особового складу.

Про це розповів заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін в ефірі телемарафону.

Яка ситуація поблизу Авдіївки

За словами Жоріна, ситуація на авдіївському напрямку суттєво змінилася порівняно з тією, яка була безпосередньо в місті. Наразі українські бійці перегрупувалися, зайняли інші тактичні рубежі, й продовжують утримувати оборону.

Своєю чергою, як пояснив військовий, ворог зосереджує свої зусилля в районі населеного пункту Ласточкине. Там вже впродовж декількох діб продовжуються постійні штурми.

"Ворог не полишив спроб і продовжує наступальні дії вже поза межами міста, в основному зусилля наступу в нього — це населений пункт Ласточкине. Туди перекидається величезна кількість особового складу і техніки", — сказав Жорін.

Він додав, що хоч росіяни і не мають успіху в штурмі селища, проте у них є достатньо ресурсів для бойових дій на цьому напрямку.

Нагадаємо, 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських підрозділів із Авдіївки.

За даними командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського, українські військові за весь час оборони Авдіївки ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів.