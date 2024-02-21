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РФ штурмує Ласточкине — Жорін про ситуацію на Авдіївському напрямку

РФ штурмує Ласточкине — Жорін про ситуацію на Авдіївському напрямку

21 лютого 2024 р. 13:01

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12:21 Справа рук РФ — польський експерт прокоментував ситуацію на кордоні з Польщею

Text

11:46 Чи можливий напад з Білорусі — військовий розповів про ситуацію на кордоні

Text

11:02 В Україні представили перші мобільні контейнери для порятунку військових на передовій

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:15 В ЗСУ показали, який вигляд має коксохімічний завод в захопленій Авдіївці

Text

07:55 Що вимагають поляки на протестах та зустріч Зеленського з фракцією — ефір Новини.LIVE

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20:00 Легалізація медичного канабісу та міфи про алкоголь — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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Після захоплення Авдіївки на Донеччині армія РФ намагається штурмувати в районі населеного пункту Ласточкине. На цю ділянку фронту ворог кидає велику кількість військової техніки та особового складу. 

Про це розповів заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін в ефірі телемарафону. 

Яка ситуація поблизу Авдіївки

За словами Жоріна, ситуація на авдіївському напрямку суттєво змінилася порівняно з тією, яка була безпосередньо в місті. Наразі українські бійці перегрупувалися, зайняли інші тактичні рубежі, й продовжують утримувати оборону. 

Своєю чергою, як пояснив військовий, ворог зосереджує свої зусилля в районі населеного пункту Ласточкине. Там вже впродовж декількох діб продовжуються постійні штурми. 

"Ворог не полишив спроб і продовжує наступальні дії вже поза межами міста, в основному зусилля наступу в нього — це населений пункт Ласточкине. Туди перекидається величезна кількість особового складу і техніки", — сказав Жорін. 

Він додав, що хоч росіяни і не мають успіху в штурмі селища, проте у них є достатньо ресурсів для бойових дій на цьому напрямку. 

Нагадаємо, 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських підрозділів із Авдіївки.

За даними командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського, українські військові за весь час оборони Авдіївки ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів.

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13:25 "Воєнкор" Морозов застрелився після того, як розкрив дані про втрати РФ в Авдіївці, — росЗМІ

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13:12 Злетіли у повітря — бійці ЗСУ знищили два ворожі танки Т-72

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:02 В Україні представили перші мобільні контейнери для порятунку військових на передовій

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