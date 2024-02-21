РФ штурмует Ласточкино — Жорин о ситуацие на Авдеевском направлении

После захвата Авдеевки в Донецкой области армия РФ пытается штурмовать в районе населенного пункта Ласточкино. На этот участок фронта враг бросает большое количество военной техники и личного состава.

Об этом рассказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в эфире телемарафона.

Какая ситуация вблизи Авдеевки

По словам Жорина, ситуация на Авдеевском направлении существенно изменилась по сравнению с той, которая была непосредственно в городе. В настоящее время украинские бойцы перегруппировались, заняли другие тактические рубежи и продолжают удерживать оборону.

В свою очередь, как объяснил военный, враг сосредотачивает свои усилия в районе населенного пункта Ласточкино. Там уже в течение нескольких суток продолжаются постоянные штурмы.

"Враг не оставил попыток и продолжает наступательные действия уже вне города, в основном усилия наступления в него — это населенный пункт Ласточкино. Туда перебрасывается огромное количество личного состава и техники", — сказал Жорин.

Он добавил, что хоть россияне и не имеют успеха в штурме поселка, однако у них достаточно ресурсов для боевых действий на этом направлении.

Напомним, 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

По данным командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, украинские военные за все время обороны Авдеевки ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов.