РФ кидає професійні війська на Донецький напрямок — яка ситуація

На Донецькому напрямку ситуація залишається складною та напруженою. За минулу добу армія РФ суттєво посилила різні типи обстрілів, крім того, перекидає на дану ділянку свої професійні підрозділи.

Про це розповів майор, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі телемарафону.

Яка ситуація на Донеччині

"На смузі оборони нашої бригади практично все без змін: важко, але ситуацію контролюють в зведеній зоні", — сказав Цехоцький.

Він розповів, що російські окупанти впродовж минулої доби значно посилили обстріли: артилерійські, танкові та мінометні. Також активно використовують й дронові удари. Цілі ворога, за словами військового, незмінні — захопити Авдіївку.

"Відчувається, що напрягли всі свої м'язи, все, що у них є в наявності для того, щоб досягти певних успіхів. Ми знаєм — це взяти Авдіївку, оточити її, зайти туди. Робимо усе можливе, щоб цього не трапилося. Скажу так, ситуація точно контрольована нашими підрозділами", — сказав Цехоцький.

Офіцер додав, що противник перекинув на цю ділянку фронту свої професійні війська. Це, зокрема, спецназівці.

Нагадаємо, російські окупанти можуть завершити оточення деяких українських підрозділів в Авдіївці Донецькій області, якщо ЗСУ не проведуть успішних контратак. Наразі Сили оборони чинять запеклий спротив ворогу.

Водночас координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україна може втратити Авдіївку через нестачу в українських захисників необхідної кількості артилерійських боєприпасів.