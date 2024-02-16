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РФ кидає професійні війська на Донецький напрямок — яка ситуація

РФ кидає професійні війська на Донецький напрямок — яка ситуація

16 лютого 2024 р. 10:00

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10:00 РФ кидає професійні війська на Донецький напрямок — яка ситуація

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09:00 Ситуація в Авдіївці, ВР проти Telegram, підозра Таїсії Повалій — новини за 15 лютого

Text

07:59 Закордонні візити Зеленського та що відбувається в Авдіївці — ефір Новини.LIVE

15 лютого 2024
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22:37 Що приховує скандальний законопроєкт про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

Text

19:30 Чому Україна більше не наступає та чим займається ГУР — Новини.LIVE

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19:00 Чому Польща не може вгамувати фермерів та кому потрібний конфлікт на кордоні — ефір Новини.LIVE

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18:00 Рожеві окуляри — активіст жорстко розкритикував мобілізацію "в смартфоні"

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На Донецькому напрямку ситуація залишається складною та напруженою. За минулу добу армія РФ суттєво посилила різні типи обстрілів, крім того, перекидає на дану ділянку свої професійні підрозділи. 

Про це розповів майор, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі телемарафону. 

Яка ситуація на Донеччині

"На смузі оборони нашої бригади практично все без змін: важко, але ситуацію контролюють в зведеній зоні", — сказав Цехоцький. 

Він розповів, що російські окупанти впродовж минулої доби значно посилили обстріли: артилерійські, танкові та мінометні. Також активно використовують й дронові удари. Цілі ворога, за словами військового, незмінні — захопити Авдіївку. 

"Відчувається, що напрягли всі свої м'язи, все, що у них є в наявності для того, щоб досягти певних успіхів. Ми знаєм — це взяти Авдіївку, оточити її, зайти туди. Робимо усе можливе, щоб цього не трапилося. Скажу так, ситуація точно контрольована нашими підрозділами", — сказав Цехоцький. 

Офіцер додав, що противник перекинув на цю ділянку фронту свої професійні війська. Це, зокрема, спецназівці. 

Нагадаємо, російські окупанти можуть завершити оточення деяких українських підрозділів в Авдіївці Донецькій області, якщо ЗСУ не проведуть успішних контратак. Наразі Сили оборони чинять запеклий спротив ворогу.

Водночас координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україна може втратити Авдіївку через нестачу в українських захисників необхідної кількості артилерійських боєприпасів. 

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11:18 У Києві сталася пожежа в школі — що відомо

11:15 Масові відключення електроенергії в Одесі — адреси

11:14 Чому не працює склопідйомник в авто та як повернути скло на місце

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:12 Зарплати у 2024 — чи планують українські компанії підвищувати виплати

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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