РФ бросает профессиональные войска на Донецкое направление — какая ситуация

На Донецком направлении ситуация остается сложной и напряженной. За минувшие сутки армия РФ существенно усилила разные типы обстрелов, кроме того, перекидывает на данный участок свои профессиональные подразделения.

Об этом рассказал майор, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире телемарафона.

Какая ситуация в Донецкой области

"На полосе обороны нашей бригады практически все без изменений: тяжело, но ситуацию контролируют в сводной зоне", — сказал Цехоцкий.

Он рассказал, что российские оккупанты за прошедшие сутки значительно усилили обстрелы: артиллерийские, танковые и минометные. Также активно используют и дроновые удары. Цели врага, по словам военного, неизменны — захватить Авдеевку.

"Ощущается, что напрягли все свои мышцы, все, что у них есть в наличии для того, чтобы добиться определенных успехов. Мы знаем — это взять Авдеевку, окружить ее, зайти туда. Делаем все возможное, чтобы этого не случилось. Скажу так, ситуация точно контролируемая нашими подразделениями", — сказал Цехоцкий.

Офицер добавил, что противник перебросил на этот участок фронта свои профессиональные войска. Это, в частности, спецназовцы.

Напомним, российские оккупанты могут завершить оцепление некоторых украинских подразделений в Авдеевке Донецкой области, если ВСУ не проведут успешных контратак. В настоящее время Силы обороны оказывают ожесточенное сопротивление врагу.

В то же время координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина может потерять Авдеевку из-за нехватки украинских защитников необходимого количества артиллерийских боеприпасов.